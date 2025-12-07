Такер Карлсон не смог дать ответ, когда закончится конфликт на Украине

ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон заявил РИА Новости, что рассчитывает на скорый конец конфликта на Украине, но не знает, стоит ли ожидать этого в скором времени.
«
"Я надеюсь", - сказал Карлсон в ответ на вопрос, думает ли он, что конфликт завершится скоро. При этом он отметил, что "не знает", как будут развиваться события, в ответ на просьбу сделать прогноз.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.