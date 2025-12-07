Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон не смог дать ответ, когда закончится конфликт на Украине
07.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 07.12.2025 (обновлено: 16:27 07.12.2025)
Такер Карлсон не смог дать ответ, когда закончится конфликт на Украине
Такер Карлсон не смог дать ответ, когда закончится конфликт на Украине
Известный американский журналист Такер Карлсон заявил РИА Новости, что рассчитывает на скорый конец конфликта на Украине, но не знает, стоит ли ожидать этого в... РИА Новости, 07.12.2025
Такер Карлсон не смог дать ответ, когда закончится конфликт на Украине

Такер Карлсон надеется на скорый конец конфликта на Украине

Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон заявил РИА Новости, что рассчитывает на скорый конец конфликта на Украине, но не знает, стоит ли ожидать этого в скором времени.
«
"Я надеюсь", - сказал Карлсон в ответ на вопрос, думает ли он, что конфликт завершится скоро. При этом он отметил, что "не знает", как будут развиваться события, в ответ на просьбу сделать прогноз.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
