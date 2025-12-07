https://ria.ru/20251207/kafanov-2060432936.html
В сборной России отметили важность следующей игры Сафонова за "ПСЖ"
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости отметил важность следующего матча голкипера Матвея Сафонова для определения его будущего во французском "Пари Сен-Жермен".
Сафонов в субботу впервые в текущем сезоне сыграл за "ПСЖ". Россиянин в матче 15-го тура чемпионата Франции против "Ренна" (5:0) отразил два удара и провел свой третий сухой матч в Лиге 1 с момента перехода в парижский клуб летом 2024 года. Основной голкипер столичного клуба Люка Шевалье
не вошел в заявку на матч. Ранее RMC Sport сообщал, что француз пропустил тренировку команды в среду из-за повреждения, полученного в гостевой игре 14-го тура Лиги 1 против "Монако" (0:1).
"Что будет дальше, пока не знаю. Но думаю, что тренерский штаб "ПСЖ" другими глазами посмотрит на Матвея после этого матча и будет больше доверять место в основном составе", - сказал Кафанов.
"Все мы хотим, чтобы Матвей надолго закрепился в основном составе, и с этой точки зрения следующий матч будет очень важный. Самое главное, что долгий перерыв без игровой практики не сказался на прошедшем матче", - добавил тренер вратарей сборной России.
Матч против "Ренна" стал первым для Сафонова на клубном уровне с мая 2025 года. Следующая игра парижан состоится 10 декабря на выезде в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Соперником будет испанский "Атлетик" из Бильбао.