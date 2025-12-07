https://ria.ru/20251207/kadyrov-2060457660.html
Украина дорого заплатила за атаки на гражданские объекты, заявил Кадыров
Украина дорого заплатила за атаки на гражданские объекты, заявил Кадыров - РИА Новости, 07.12.2025
Украина дорого заплатила за атаки на гражданские объекты, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина уже "заплатила очень дорого" за свои бессмысленные террористические акты в отношении гражданских объектов РФ. РИА Новости, 07.12.2025
ГРОЗНЫЙ, 7 дек - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил
, что Украина уже "заплатила очень дорого" за свои бессмысленные террористические акты в отношении гражданских объектов РФ.
В пятницу Кадыров
сообщил об атаке беспилотника ВСУ
по зданию в комплексе "Грозный-Сити" и назвал это попыткой запугать мирное население. Также глава региона пообещал, что ВСУ в ответ на это в течение недели будут ощущать "жесткий ответ".
"Можно уверенно заявить, что за свои бессмысленные террористические акты в отношении российских гражданских объектов Украина
уже заплатила очень дорого. Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев
еще не испытывал. Но операция возмездия еще не завершена. То ли еще будет. Не стоило трогать мирные гражданские объекты в России", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что за прошедшую ночь и в течение дня работа велась по назначенным целям в Киевской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и других областях. Глава Чечни рассказал, что в ходе масштабной операции "возмездия", объявленной в ответ на террористические атаки по мирным объектам, уничтожены узлы транспортной инфраструктуры, используемые для нужд ВСУ, базы топливно-энергетического комплекса, используемые в интересах ВСУ, предприятие по сборке БПЛА, места дислокации механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, включая бригады спецназначения "Азов"*, инфраструктура военного аэродрома, склады горючего и объекты ПВО.
* Запрещенная в России террористическая организация