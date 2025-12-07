Украина дорого заплатила за атаки на гражданские объекты, заявил Кадыров

Он сообщил, что за прошедшую ночь и в течение дня работа велась по назначенным целям в Киевской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и других областях. Глава Чечни рассказал, что в ходе масштабной операции "возмездия", объявленной в ответ на террористические атаки по мирным объектам, уничтожены узлы транспортной инфраструктуры, используемые для нужд ВСУ, базы топливно-энергетического комплекса, используемые в интересах ВСУ, предприятие по сборке БПЛА, места дислокации механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, включая бригады спецназначения "Азов"*, инфраструктура военного аэродрома, склады горючего и объекты ПВО.