Рейтинг@Mail.ru
Украина дорого заплатила за атаки на гражданские объекты, заявил Кадыров - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/kadyrov-2060457660.html
Украина дорого заплатила за атаки на гражданские объекты, заявил Кадыров
Украина дорого заплатила за атаки на гражданские объекты, заявил Кадыров - РИА Новости, 07.12.2025
Украина дорого заплатила за атаки на гражданские объекты, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина уже "заплатила очень дорого" за свои бессмысленные террористические акты в отношении гражданских объектов РФ. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T22:09:00+03:00
2025-12-07T22:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5ca81e8adfccc530013d663285826ab.jpg
https://ria.ru/20251206/kadyrov-2060237547.html
https://ria.ru/20251203/kadyrov-2059652666.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033919038_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a03acf542aaa17d6a72ad644cb236e31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Рамзан Кадыров
Украина дорого заплатила за атаки на гражданские объекты, заявил Кадыров

Кадыров: Украина заплатила очень дорого за атаки на гражданские объекты России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 7 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина уже "заплатила очень дорого" за свои бессмысленные террористические акты в отношении гражданских объектов РФ.
В пятницу Кадыров сообщил об атаке беспилотника ВСУ по зданию в комплексе "Грозный-Сити" и назвал это попыткой запугать мирное население. Также глава региона пообещал, что ВСУ в ответ на это в течение недели будут ощущать "жесткий ответ".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Кадыров обратился к украинцам
6 декабря, 00:47
"Можно уверенно заявить, что за свои бессмысленные террористические акты в отношении российских гражданских объектов Украина уже заплатила очень дорого. Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев еще не испытывал. Но операция возмездия еще не завершена. То ли еще будет. Не стоило трогать мирные гражданские объекты в России", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что за прошедшую ночь и в течение дня работа велась по назначенным целям в Киевской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и других областях. Глава Чечни рассказал, что в ходе масштабной операции "возмездия", объявленной в ответ на террористические атаки по мирным объектам, уничтожены узлы транспортной инфраструктуры, используемые для нужд ВСУ, базы топливно-энергетического комплекса, используемые в интересах ВСУ, предприятие по сборке БПЛА, места дислокации механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, включая бригады спецназначения "Азов"*, инфраструктура военного аэродрома, склады горючего и объекты ПВО.
* Запрещенная в России террористическая организация
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Кадыров отреагировал на слова Путина о войне с Европой
3 декабря, 23:39
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала