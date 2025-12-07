https://ria.ru/20251207/italija-2060375879.html
В Италии рассказали об импорте лекарств в Россию
В Италии рассказали об импорте лекарств в Россию
Около 4% импорта лекарственных препаратов в Россию приходится на долю Италии, заявил РИА Новости президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани. РИА Новости, 07.12.2025
В Италии рассказали об импорте лекарств в Россию
