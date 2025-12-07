Рейтинг@Mail.ru
В Италии рассказали об импорте лекарств в Россию
04:55 07.12.2025
В Италии рассказали об импорте лекарств в Россию
В Италии рассказали об импорте лекарств в Россию - РИА Новости, 07.12.2025
В Италии рассказали об импорте лекарств в Россию
Около 4% импорта лекарственных препаратов в Россию приходится на долю Италии, заявил РИА Новости президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани. РИА Новости, 07.12.2025
экономика
россия
италия
винченцо трани
россия
италия
экономика, россия, италия, винченцо трани
Экономика, Россия, Италия, Винченцо Трани
В Италии рассказали об импорте лекарств в Россию

РИА Новости: четыре процента импорта лекарств в Россию приходится на Италию

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Около 4% импорта лекарственных препаратов в Россию приходится на долю Италии, заявил РИА Новости президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.
"В фармацевтическом секторе ситуация ещё более показательна: по оценкам, основанным на данных внешней торговли, на долю Италии приходится около 3–4% импорта лекарственных препаратов в Россию — объёмом почти 400 миллионов долларов в 2024 году", - сказал он в комментарии агентству.
По словам Трани, фармацевтика остаётся одним из наименее затронутых ограничениями секторов благодаря гуманитарному характеру продукции и структурно стабильному спросу.
Италия поставляет в Россию оливковое масло на десятки миллионов долларов
Италия поставляет в Россию оливковое масло на десятки миллионов долларов
Вчера, 05:04
 
ЭкономикаРоссияИталияВинченцо Трани
 
 
