Испания может ограничить въезд по российским пятилетним загранпаспортам

МАДРИД, 7 дек - РИА Новости. Испания с высокой вероятностью введет ограничения на въезд и оформление вида на жительство по российским загранпаспортам старого образца сроком действия пять лет, сообщил РИА Новости старший советник, заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев.

Дания, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Ряд европейских стран, таких как Германия Эстония , ранее уже приняли решение ввести ограничения для граждан России с 5-летними небиометрическими загранпаспортами. ФРГ с 1 января 2026 года будет признавать только 10-летние российские паспорта с электронным носителем информации. Исключение будет сделано для граждан РФ с визами и ВНЖ в Германии, проставленными в 5-летние паспорта до 31 декабря 2025 года.

"Мы знаем об этой тенденции и внимательно отслеживаем шаги испанского правительства на этом треке. На данный момент здесь не введено таких ограничительных мер, но вероятность высока", - сказал Будаев.

По его словам, формально инициатива в европейских странах объясняется соображениями безопасности и контроля, однако имеет и очевидный политический подтекст. Будаев отметил, что фактически речь идёт о косвенной форме визового давления на россиян и ряд других иностранных граждан. Он подчеркнул, что российским гражданам, планирующим поездки в королевство, рекомендуется заранее переходить на загранпаспорта нового поколения.

« "Проживающих здесь заявителей во избежание проблем в будущем также приглашаем в консульский отдел посольства для оформления биометрических паспортов. Это, к слову, самая востребованная у нас услуга. За 2025 год мы выдали более 6 тысяч загранпаспортов, а за последние три года - около 18 тысяч", - уточнил собеседник агентства.

Дипломат объяснил, что ситуация развивается на фоне внедрения в Евросоюзе новой автоматизированной системы контроля на внешних границах EES (Entry/Exit System). Система предусматривает сканирование паспортов с чипом, сверку данных с биометрическими показателями владельца и автоматический подсчёт дней пребывания в зоне Шенгена. Полноценный запуск ожидается на всех внешних границах Шенгенской зоны 10 апреля 2026 года.