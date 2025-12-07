Испания может ограничить въезд по российским пятилетним загранпаспортам

МАДРИД, 7 дек - РИА Новости. Испания с высокой вероятностью введет ограничения на въезд и оформление вида на жительство по российским загранпаспортам старого образца сроком действия пять лет, сообщил РИА Новости старший советник, заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев.
Ряд европейских стран, таких как Германия, Дания, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония, ранее уже приняли решение ввести ограничения для граждан России с 5-летними небиометрическими загранпаспортами. ФРГ с 1 января 2026 года будет признавать только 10-летние российские паспорта с электронным носителем информации. Исключение будет сделано для граждан РФ с визами и ВНЖ в Германии, проставленными в 5-летние паспорта до 31 декабря 2025 года.
"Мы знаем об этой тенденции и внимательно отслеживаем шаги испанского правительства на этом треке. На данный момент здесь не введено таких ограничительных мер, но вероятность высока", - сказал Будаев.
По его словам, формально инициатива в европейских странах объясняется соображениями безопасности и контроля, однако имеет и очевидный политический подтекст. Будаев отметил, что фактически речь идёт о косвенной форме визового давления на россиян и ряд других иностранных граждан. Он подчеркнул, что российским гражданам, планирующим поездки в королевство, рекомендуется заранее переходить на загранпаспорта нового поколения.
«
"Проживающих здесь заявителей во избежание проблем в будущем также приглашаем в консульский отдел посольства для оформления биометрических паспортов. Это, к слову, самая востребованная у нас услуга. За 2025 год мы выдали более 6 тысяч загранпаспортов, а за последние три года - около 18 тысяч", - уточнил собеседник агентства.
Дипломат объяснил, что ситуация развивается на фоне внедрения в Евросоюзе новой автоматизированной системы контроля на внешних границах EES (Entry/Exit System). Система предусматривает сканирование паспортов с чипом, сверку данных с биометрическими показателями владельца и автоматический подсчёт дней пребывания в зоне Шенгена. Полноценный запуск ожидается на всех внешних границах Шенгенской зоны 10 апреля 2026 года.
"Подытоживая, приходится констатировать, что старый паспорт пока еще "живет", но срок его актуальности стремительно сокращается ввиду того, что мир становится все более цифровым", - сказал Будаев.
