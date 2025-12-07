Рейтинг@Mail.ru
Испания может ограничить въезд по российским пятилетним загранпаспортам - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:12 07.12.2025 (обновлено: 06:13 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/ispanija-2060378824.html
Испания может ограничить въезд по российским пятилетним загранпаспортам
Испания может ограничить въезд по российским пятилетним загранпаспортам - РИА Новости, 07.12.2025
Испания может ограничить въезд по российским пятилетним загранпаспортам
Испания с высокой вероятностью введет ограничения на въезд и оформление вида на жительство по российским загранпаспортам старого образца сроком действия пять... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T06:12:00+03:00
2025-12-07T06:13:00+03:00
в мире
россия
германия
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_562:630:2635:1796_1920x0_80_0_0_1c81a337088912f142d328bf7d2b96ce.jpg
https://ria.ru/20251012/ispaniya-2047839351.html
https://ria.ru/20250913/vizy-2041706565.html
россия
германия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_607:461:2640:1986_1920x0_80_0_0_782987203ab581f730822342726207c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, испания
В мире, Россия, Германия, Испания
Испания может ограничить въезд по российским пятилетним загранпаспортам

РИА Новости: Испания может ограничить въезд россиянам с пятилетними паспортами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Девушка в аэропорту . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 7 дек - РИА Новости. Испания с высокой вероятностью введет ограничения на въезд и оформление вида на жительство по российским загранпаспортам старого образца сроком действия пять лет, сообщил РИА Новости старший советник, заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев.
Ряд европейских стран, таких как Германия, Дания, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония, ранее уже приняли решение ввести ограничения для граждан России с 5-летними небиометрическими загранпаспортами. ФРГ с 1 января 2026 года будет признавать только 10-летние российские паспорта с электронным носителем информации. Исключение будет сделано для граждан РФ с визами и ВНЖ в Германии, проставленными в 5-летние паспорта до 31 декабря 2025 года.
Паспорт и билеты на самолет - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Россиян предупредили о новых правилах въезда в Испанию
12 октября, 19:55
"Мы знаем об этой тенденции и внимательно отслеживаем шаги испанского правительства на этом треке. На данный момент здесь не введено таких ограничительных мер, но вероятность высока", - сказал Будаев.
По его словам, формально инициатива в европейских странах объясняется соображениями безопасности и контроля, однако имеет и очевидный политический подтекст. Будаев отметил, что фактически речь идёт о косвенной форме визового давления на россиян и ряд других иностранных граждан. Он подчеркнул, что российским гражданам, планирующим поездки в королевство, рекомендуется заранее переходить на загранпаспорта нового поколения.
«
"Проживающих здесь заявителей во избежание проблем в будущем также приглашаем в консульский отдел посольства для оформления биометрических паспортов. Это, к слову, самая востребованная у нас услуга. За 2025 год мы выдали более 6 тысяч загранпаспортов, а за последние три года - около 18 тысяч", - уточнил собеседник агентства.
Дипломат объяснил, что ситуация развивается на фоне внедрения в Евросоюзе новой автоматизированной системы контроля на внешних границах EES (Entry/Exit System). Система предусматривает сканирование паспортов с чипом, сверку данных с биометрическими показателями владельца и автоматический подсчёт дней пребывания в зоне Шенгена. Полноценный запуск ожидается на всех внешних границах Шенгенской зоны 10 апреля 2026 года.
"Подытоживая, приходится констатировать, что старый паспорт пока еще "живет", но срок его актуальности стремительно сокращается ввиду того, что мир становится все более цифровым", - сказал Будаев.
Флаги Испании и Европейского союза на здании Генерального консульства Испании в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Генконсульство Испании в Москве приостановило прием заявлений на визы
13 сентября, 18:11
 
В миреРоссияГерманияИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала