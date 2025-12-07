Художник Комиссаров* участвовал в аукционах в помощь украинцам

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Признанный иностранным агентом уличный художник Слава ПТРК (Станислав Комиссаров)* участвовал в аукционах в помощь украинцам, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Комиссаров С.А.* участвует в аукционах, средства от которых идут на помощь украинцам", - сказано в постановлении суда об отказе в снятии с художника статуса иностранного агента.