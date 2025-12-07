https://ria.ru/20251207/hudozhnik-2060382590.html
Художник Комиссаров* участвовал в аукционах в помощь украинцам
https://ria.ru/20251007/sud-2046861010.html
Художник Комиссаров* участвовал в аукционах в помощь украинцам
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Признанный иностранным агентом уличный художник Слава ПТРК (Станислав Комиссаров)* участвовал в аукционах в помощь украинцам, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Комиссаров С.А.* участвует в аукционах, средства от которых идут на помощь украинцам", - сказано в постановлении суда об отказе в снятии с художника статуса иностранного агента.
Также там сообщается, что он распространял сообщения и материалы других иностранных агентов. Кроме того, за период с февраля 2024 года по январь 2025 года Комиссаров распространял сообщения и материалы иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых в России
признана нежелательной, указано в документе.
Комиссарова* внесли в реестр иностранных агентов в марте 2025 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента