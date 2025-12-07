"Искали не в том месте". Куда пропала библиотека Ивана Грозного

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Вокруг легендарной Либерии — библиотеки Ивана Грозного — до сих пор не утихают споры. Одни ученые выдвигают версии местонахождения книжного собрания, другие вообще сомневаются в его существовании. На чьей стороне истина — в материале РИА Новости.

Взял самое дорогое

Морозной зимой 1564-го в Москве произошло неслыханное. С раннего утра возле стен Кремля выстроилась вереница повозок. Дворня укладывала в сани меха, серебряную посуду и прочую утварь. Служилые замерли в ожидании. Царь готовился к отъезду.

Никто в городе понятия не имел, что происходит и куда собрался самодержец в такой нелегкий для страны момент, ведь седьмой год шла Ливонская война. Более того, в замешательстве был и ближний круг.

Собственно, из-за него-то Иван Грозный и решил покинуть первопрестольную. Неудачи на поле боя, неурожай и череда страшных московских пожаров заставили бояр усомниться в эффективности лидера.

И потому "многие знатные вельможи, — как пишет в "Записках" немец на русской службе Генрих фон Штаден, — собрали в Литве и в Польше немалую партию и хотели с оружием идти против царя своего".

Грозный же решил не дожидаться расправы. Возвестил народу, что "положил гнев" на вороватых придворных. И, не желая терпеть "изменных дел", отправился в Александровскую слободу. О серьезности политического шага говорит простой факт: помимо предметов повседневной необходимости, он прихватил с собой символы власти и всю казну.

И кое-что еще. Есть версия, что в числе поклажи была знаменитая Либерия — собрание редких старинных книг, коим владел государь и которое до сих пор пытаются отыскать историки.

Досталась по наследству

Библиотека, как считается, досталась Грозному от бабушки — Софьи Палеолог. Ее, племянницу последнего византийского императора, выдали замуж за московского князя Ивана III. И в 1472-м она с богатым приданым приехала на Русь.

По легенде, одних только книг там было 80 подвод. Правда, бесценное наследие ее предков могло стать легкой добычей огня. Деревянная Москва в те времена горела часто.

Тогда княгиня спрятала фолианты в специально обустроенных для этого подземельях Кремля. В народе поговаривали, что для этого из Италии даже пригласили знаменитого зодчего Аристотеля Фиорованти.

После смерти Софьи Палеолог ее сын, князь Василий III, решил перевести греческие тексты. С этой целью из Константинополя прибыл знаменитый писатель и богослов Максим Грек.

В "Сказании" о святом по этому поводу сказано: "Отверзе царские сокровища древних великих князей прародителей своих и обрете в некоторых палатах бесчисленное множество греческих книг, словенским же людям отнюдь неразумны".

Позже библиотека по наследству перешла Ивану IV, который регулярно пополнял ее разными новинками. Но о дальнейшей судьбе собрания ничего не известно.

Со слов дьяка

Менее века спустя Либерию пытались найти первые Романовы и даже Ватикан. Так, в 1601-м священник Петр Аркудий и литовский дипломат Лев Сапега получили от Святого Престола задание отыскать книги. Однако вернулись ни с чем.

А в 1724-м Петр I поручил Сенату провести официальное расследование. Поводом послужили показания пономаря одной из московских церквей Конона Осипова. Тот, ссылаясь на знакомого дьяка, рассказал о тайнике под стенами Кремля.

"Те палаты за великою укрепою, <…> двери железные, поперек чепи в кольца проемные, замки вислые превеликие, печати на проволоке свинцовые, а у тех палат по одному окошку, а в них решетки без затворов", — утверждал Осипов.

Но есть трудность, добавлял он: помещения засыпаны землей. По поручению властей землекопы обследовали пять разных мест. Безрезультатно.

О версии пономаря Осипова вспомнили лишь в 1822-м — когда профессор Дерптского университета Христофор Дабелов наткнулся в архивах на записки протестантского пастора Иоганна Веттермана. Его якобы пригласили ко двору Ивана Грозного для перевода библиотеки. "Лютеранин" свидетельствовал: "Книги, как драгоценное сокровище, хранились замурованными в двух сводчатых подвалах".

Профессор Дабелов также нашел составленный проповедником список произведений, которые, как он считал, могли храниться в Либерии. Но этот документ признали подделкой.

Все это не помешало дирекции Исторического музея провести в 1899-м еще два расследования по местам, указанным Кононом Осиповым. Когда и они не принесли результатов, дело о царской библиотеке закрыли.

"Указал верную дорогу"

Спустя всего несколько лет к этому вопросу вернулся археолог Игнатий Стеллецкий. Он был убежден, что все это время поиски шли в верном направлении, просто "копать следовало глубже". В 1913-м ему позволили обследовать подземные коридоры Кремля. Но помешала начавшаяся война.

Работы возобновили уже при советской власти. И неожиданно ученому улыбнулась удача.

"В результате раскопок обнаружили подземный проход из Угловой Арсенальной башни в Александровский сад вне Кремля и белокаменный ход под Кремлем из Угловой Арсенальной башни через Среднюю Арсенальную башню до Арсенала", — значится в дневнике Стеллецкого.

Последний проход упирался в белокаменную кладку. За ней преграда, похожая на железную дверь с засовами и небольшим окошком. Казалось, археолог в шаге от цели. Правда, когда кладку разобрали, комендатура Кремля неожиданно свернула проект.

"Пусть я и не нашел, — писал ученый на склоне лет. — Зато указал верную дорогу. Я ли, другой ли — не все ли равно, лишь бы нашли". Его мечтам не суждено было сбыться.

Поиски пора прекратить

Во второй половине XX века исследователи вернулись туда, где все начиналось. В Александровскую слободу. Все-таки здесь Грозный, скрываясь от боярских интриг, провел почти 20 лет.

В 2019-м специалисты из Эрмитажа проводили раскопки в Александровском кремле и обнаружили фундамент просторного помещения — вероятно, тронного зала — с прилегающими помещениями. Вполне подходит для хранения книг. К сожалению, из грунта извлекли лишь пару монет и остатки дорогой посуды.

Оставалась еще одна локация: Вологда, где располагалась дальняя резиденция царя. В 2017-м георадары зафиксировали под Соборной горкой (исторической частью города) несколько полостей. Спустя пару лет выяснилось, что в подвалах ничего нет.