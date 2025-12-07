В Афинах задержали участников акции памяти о погибшем подростке

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Греческая полиция задержала 67 человек в Афинах на многотысячной акции памяти, посвященной годовщине смерти подростка, погибшего в 2008 году от рук полиции, сообщает телеканал Скай.
"Инциденты произошли вечером в центре Афин, где прошел марш в память об Александросе Григоропулосе по случаю 17-й годовщины его убийства... Полиция произвела 15 задержаний на месте, а во второй половине дня было произведено еще 38 задержаний, из которых 4 были преобразованы в аресты. Днем в ходе студенческого марша было произведено еще 14 задержаний", - говорится в сообщении телеканала.
Скай со ссылкой на данные полиции сообщает, что в памятных акциях приняли участие более пяти тысяч человек. На улицах Афин присутствовало большое количество полицейских. Правоохранители применили спецсредства ("химические вещества"), когда часть участников марша попыталась направиться в сторону района Экзархия, где в 2008 году застрелили 15-летнего подростка.
Из-за памятных мероприятий и беспорядков в Афинах перекрыли несколько центральных улиц и закрыли две станции метро.
В Салониках из-за памятных шествий перекрыли центральную улицу - проспект Эгнатия. Там полиция произвела десять задержаний.
Александрос Григоропулос был застрелен 6 декабря 2008 года в районе Экзархия после конфликта молодежи с полицией при невыясненных обстоятельствах. Его смерть спровоцировала две недели протестов, погромов и пожаров по всей стране, в Афинах были разрушены сотни магазинов. Ежегодно в день гибели 15-летнего подростка организуются массовые мероприятия и марши, практически всегда завершающиеся беспорядками. Левые группы организуют нападения и мародерские атаки на полицейские участки, правительственные учреждения, банки и магазины.