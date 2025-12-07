В Афинах задержали участников акции памяти о погибшем подростке

Скай со ссылкой на данные полиции сообщает, что в памятных акциях приняли участие более пяти тысяч человек. На улицах Афин присутствовало большое количество полицейских. Правоохранители применили спецсредства ("химические вещества"), когда часть участников марша попыталась направиться в сторону района Экзархия, где в 2008 году застрелили 15-летнего подростка.

Александрос Григоропулос был застрелен 6 декабря 2008 года в районе Экзархия после конфликта молодежи с полицией при невыясненных обстоятельствах. Его смерть спровоцировала две недели протестов, погромов и пожаров по всей стране, в Афинах были разрушены сотни магазинов. Ежегодно в день гибели 15-летнего подростка организуются массовые мероприятия и марши, практически всегда завершающиеся беспорядками. Левые группы организуют нападения и мародерские атаки на полицейские участки, правительственные учреждения, банки и магазины.