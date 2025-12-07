Германия не собирается признавать Палестину, заявил Мерц

БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Правительство Германии не станет в обозримом будущем признавать палестинское государство, заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Он отметил, что "никто не знает, что принесут и как сложатся ближайшие дни, недели и месяцы". По мнению канцлера, сейчас главное - чтобы с Газой и этим регионом можно было войти во вторую фазу мирного процесса, и самое важное при этом, на его взгляд, - это полное разоружение ХАМАС. Мерц добавил, что у него складывается впечатление, что Палестинская автономная администрация сегодня готова допустить реформы.
"Именно поэтому федеральное правительство Германии, в отличие от других европейских государств, воздержалось от преждевременного признания палестинского государства. И мы не будем делать этого и в обозримом будущем. Потому что у этого государства - в кавычках - до сих пор отсутствуют все предпосылки для того, чтобы вообще быть самостоятельным государством. Еще раз: чем закончится такой процесс, не знает никто из нас", - сказал Мерц.
Как сообщалось ранее, Мерц в воскресенье прибыл с первым визитом в Израиль после вступления в должность, назвав свой приезд визитом дружбы.
