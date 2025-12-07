Рейтинг@Mail.ru
Германия не собирается признавать Палестину, заявил Мерц
16:50 07.12.2025
Германия не собирается признавать Палестину, заявил Мерц
Правительство Германии не станет в обозримом будущем признавать палестинское государство, заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 07.12.2025
в мире
германия
израиль
фридрих мерц
палестина
германия
израиль
палестина
2025
Новости
в мире, германия, израиль, фридрих мерц, палестина
В мире, Германия, Израиль, Фридрих Мерц, Палестина
БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Правительство Германии не станет в обозримом будущем признавать палестинское государство, заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Он отметил, что "никто не знает, что принесут и как сложатся ближайшие дни, недели и месяцы". По мнению канцлера, сейчас главное - чтобы с Газой и этим регионом можно было войти во вторую фазу мирного процесса, и самое важное при этом, на его взгляд, - это полное разоружение ХАМАС. Мерц добавил, что у него складывается впечатление, что Палестинская автономная администрация сегодня готова допустить реформы.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Действия Израиля в Газе поставили Германию перед рядом дилемм, заявил Мерц
Вчера, 14:52
"Именно поэтому федеральное правительство Германии, в отличие от других европейских государств, воздержалось от преждевременного признания палестинского государства. И мы не будем делать этого и в обозримом будущем. Потому что у этого государства - в кавычках - до сих пор отсутствуют все предпосылки для того, чтобы вообще быть самостоятельным государством. Еще раз: чем закончится такой процесс, не знает никто из нас", - сказал Мерц.
Как сообщалось ранее, Мерц в воскресенье прибыл с первым визитом в Израиль после вступления в должность, назвав свой приезд визитом дружбы.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин назвал единственный способ решения палестинской проблемы
4 декабря, 20:10
 
В миреГерманияИзраильФридрих МерцПалестина
 
 
