В махачкалинском "Динамо" рассказали, когда определятся с будущим Биджиева
2025-12-07T19:40:00+03:00
2025-12-07T19:40:00+03:00
2025-12-07T22:26:00+03:00
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Руководство махачкалинского "Динамо" примет решение о будущем главного тренера Хасанби Биджиева до конца следующей недели, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба из столицы Дагестана Шамиль Газизов.
Ранее в воскресенье "Динамо" дома проиграло "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После встречи Биджиев подал в отставку.
«
"После игры тренер подошел и сказал о своем решении. Мы приняли это к сведению и скажем о своем решении в течение нескольких дней. По горячим следам зачем решать? На данный момент никаких решений не будет. Оно будет до конца следующей недели, может, и чуть раньше", - сказал Газизов.
Биджиеву 59 лет. Он возглавлял "Динамо" с февраля 2024 года, когда команда выступала в Первой лиге. Под его руководством клуб пробился в РПЛ и в дебютном сезоне сохранил место в высшем дивизионе чемпионата России. "Динамо" ушло на зимний перерыв на 13-м месте с 15 очками. Также команда продолжит участие в пути регионов Кубка России, где сыграет с "Ростовом" во втором этапе четвертьфинала.
Ранее Биджиев руководил нальчикским "Спартаком" и курским "Авангардом", работал в тренерских штабах волгоградского "Ротора" и пермского "Амкара", где также занимал должность спортивного директора. Эту же должность он занимал в махачкалинском "Анжи". Кроме того, Биджиев работал техническим директором в московском "Локомотиве".