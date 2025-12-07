Рейтинг@Mail.ru
Во Франции забастовки парализовали производство нескольких брендов алкоголя - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/frantsija-2060371333.html
Во Франции забастовки парализовали производство нескольких брендов алкоголя
Во Франции забастовки парализовали производство нескольких брендов алкоголя - РИА Новости, 07.12.2025
Во Франции забастовки парализовали производство нескольких брендов алкоголя
Производство 26 брендов алкоголя оказалось затронуто масштабными забастовками во Франции, сообщает телеканал LCI. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T03:29:00+03:00
2025-12-07T03:29:00+03:00
в мире
франция
китай
сша
дональд трамп
lvmh
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042718962_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_e0ac36c0dabd274e6e3a2469c5b07086.jpg
https://ria.ru/20251128/italija-2058352269.html
https://ria.ru/20251126/ispaniya-2057831652.html
франция
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042718962_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_34a5b2232976c14a5234672e3fa93751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, китай, сша, дональд трамп, lvmh
В мире, Франция, Китай, США, Дональд Трамп, LVMH
Во Франции забастовки парализовали производство нескольких брендов алкоголя

Во Франции забастовки парализовали производство 26 брендов алкоголя

© AP Photo / Mathieu PattierАкция протеста во Франции
Акция протеста во Франции - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Mathieu Pattier
Акция протеста во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Производство 26 брендов алкоголя оказалось затронуто масштабными забастовками во Франции, сообщает телеканал LCI.
"Массовая забастовка парализовала (производство - ред.) 26 брендов вина, шампанского и (другого - ред.) спиртного", - указывает телеканал.
Сотрудники профсоюзов вышли на забастовку в Милане, Италия - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Италии сотрудники профсоюзов вышли на забастовку
28 ноября, 14:24
Отмечается, что забастовки охватили производство продукции брендов, принадлежащих фирме LVMH.
Причиной стало то, что LVMH впервые с 1967 года решила не выплачивать сотрудникам ежегодную премию.
Эксперт заявил телеканалу, что такое решение может быть связано с плохими продажами французских производителей спиртного на фоне введенных Китаем ограничений на импорт французского коньяка, снижения потребления в США, а также пошлин американского президента Дональда Трампа.
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Испании отменили рейсы поездов из-за забастовки персонала
26 ноября, 20:17
 
В миреФранцияКитайСШАДональд ТрампLVMH
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала