В Москве открылся Всероссийский патриотический форум - РИА Новости, 07.12.2025
18:59 07.12.2025
В Москве открылся Всероссийский патриотический форум
В Москве открылся Всероссийский патриотический форум
В Москве открылся Всероссийский патриотический форум

В Москве открылся Всероссийский патриотический форум на площадке "Россия"

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Всероссийский патриотический форум открылся в Москве на площадке Национального центра "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
"Всероссийский патриотический форум в этом году ознаменован тем, что мы не одни: с нами вместе участники из 25 стран мира, и, наверное, правильнее сказать, что это не всероссийский форум, это уже международный форум. И это прекрасно… Посмотрите, как нас много, и за эти три дня более 4 тысяч участников посетит наш форум, если не больше", - сказала директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Росмолодежи Елена Беликова.
Всероссийский патриотический форум — крупнейшее ежегодное событие в сфере гражданского и патриотического воспитания. Масштабная площадка создана ФГБУ "Роспатриотцентр" для консолидации всего патриотического сообщества России. Кроме того, в рамках события пройдет также программа форума "Знание.Герои" Российского общества "Знание". В этом году всероссийский патриотический форум объединил более 4 тысяч участников от студентов до участников боевых действий.
