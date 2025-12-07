https://ria.ru/20251207/figuristka-2060434395.html
Авербух прокомментировал выбор Двоеглазовой на роль Буратино в его шоу
Авербух прокомментировал выбор Двоеглазовой на роль Буратино в его шоу - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Авербух прокомментировал выбор Двоеглазовой на роль Буратино в его шоу
Серебряный призер Олимпийских игр продюсер Илья Авербух заявил РИА Новости, что восходящая звезда российского фигурного катания Алиса Двоеглазова справится с... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряный призер Олимпийских игр продюсер Илья Авербух заявил РИА Новости, что восходящая звезда российского фигурного катания Алиса Двоеглазова справится с ролью Буратино в его шоу благодаря своим непосредственности и артистизму.
В воскресенье в Москве
в парке "Ходынское поле" состоялось открытие Всероссийского зимнего фестиваля на льду Winter Fest от Ильи Авербуха
. В его рамках состоялся флешмоб, приуроченный к премьере ледового спектакля Ильи Авербуха "Буратино", который пройдет с 27 декабря по 7 января во дворце гимнастики Ирины Винер
. Роль Буратино в шоу исполнит 17-летняя Двоеглазова
, выигравшая в нынешнем сезоне этап Гран-при России
в Красноярске
.
"Буратино - скорее символ, так что было непринципиально, будет это девочка или мальчик, - сказал Авербух, комментируя выбор Двоеглазовой на главную роль. - Алиса - топ-фигуристка, рвущаяся в сборную России, можно сказать, она в ней уже есть. Мне кажется, она справится с этой ролью благодаря своей непосредственности и артистизму".