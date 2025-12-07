Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал новое заявление Маска о Европе
12:06 07.12.2025
Дмитриев прокомментировал новое заявление Маска о Европе
Дмитриев прокомментировал новое заявление Маска о Европе - РИА Новости, 07.12.2025
Дмитриев прокомментировал новое заявление Маска о Европе
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что команду... РИА Новости, 07.12.2025
Дмитриев прокомментировал новое заявление Маска о Европе

Дмитриев: воинственные бюрократы ЕС обрушили на европейцев преступность и упадок

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев . Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что команду воинственных бюрократов ЕС, которые обрушили на европейцев проблемы с миграцией, преступностью и цензурой, составляют лишь страдающие европейцы.
"Воинственные бюрократы ЕС обрушили на европейцев иммиграцию, преступность, цензуру и экономический упадок. Страдающие европейцы - это и есть настоящая команда Европы", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Позднее Дмитриев прокомментировал этой своей публикацией пост американского предпринимателя Илона Маска, согласившегося с тем, что Евросоюз - это в значительной степени "четвертый Рейх".
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Дмитриев согласился с Маском в том, что Европа движется к забвению
6 декабря, 23:00
6 декабря, 23:00
 
