В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 07.12.2025
21:55 07.12.2025
В Запорожской области восстановили электроснабжение
Энергетики восстановили прерванное непогодой электроснабжение Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 07.12.2025
2025
В Запорожской области восстановили электроснабжение

Линии электропередачи
Линии электропередачи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Энергетики восстановили прерванное непогодой электроснабжение Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее он сообщал, что в регионе проводят ремонтные работы после обесточивания части районов, причины отключения электроэнергии - погодные условия.
"Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области полностью восстановлено. Благодарю энергетиков за слаженную работу и за оперативное устранение аварийной ситуации", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
