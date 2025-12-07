Рейтинг@Mail.ru
Реванш Ян - Двалишвили на UFC 323: смотреть онлайн - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
06:30 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/dvalishvili-yan-smotret-onlayn-ufc323-2059559807.html
Реванш Ян - Двалишвили на UFC 323: смотреть онлайн
Реванш Ян - Двалишвили на UFC 323: смотреть онлайн - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Реванш Ян - Двалишвили на UFC 323: смотреть онлайн
В ночь на воскресенье российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян проведет поединок с грузином Мерабом Двалишвили, являющимся действующим чемпионом... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T06:30:00+03:00
2025-12-07T06:30:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
мераб двалишвили
петр ян
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059240519_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5c0e6692c9020f8fa5ad697fde3198bf.jpg
/20251206/petr-yan-dvalishvili-ufc-323-smotret-onlayn-2059365353.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059240519_0:63:1200:963_1920x0_80_0_0_442a9359b5326e6269191b7137196eb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, смешанные боевые искусства (мма), ufc, мераб двалишвили, петр ян, анонсы и трансляции матчей
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Мераб Двалишвили, Петр Ян, Анонсы и трансляции матчей

Реванш Ян - Двалишвили на UFC 323: смотреть онлайн

© UFC EurasiaОфициальный постер UFC 323
Официальный постер UFC 323 - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© UFC Eurasia
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 дек РИА Новости. В ночь на воскресенье российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян проведет поединок с грузином Мерабом Двалишвили, являющимся действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Во сколько бой

Встреча пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ориентировочное время начала боя — около восьми утра по Москве.

Где смотреть

Онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass. На общедоступном ТВ и Кинопоиске будет показан основной кард, который стартует в 06:00 мск.
Петр Ян - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Никакой пощады! Это последний шанс Петра Яна лишить грузина золота UFC
Вчера, 23:25
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)UFCМераб ДвалишвилиПетр ЯнАнонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Арсенал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Бавария
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Челси
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Барселона
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ренн
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала