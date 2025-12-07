Реванш Ян - Двалишвили на UFC 323: смотреть онлайн

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В ночь на воскресенье российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян проведет поединок с грузином Мерабом Двалишвили, являющимся действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Встреча пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ориентировочное время начала боя — около восьми утра по Москве.