https://ria.ru/20251207/dvalishvili-yan-smotret-onlayn-ufc323-2059559807.html
Реванш Ян - Двалишвили на UFC 323: смотреть онлайн
Реванш Ян - Двалишвили на UFC 323: смотреть онлайн - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Реванш Ян - Двалишвили на UFC 323: смотреть онлайн
В ночь на воскресенье российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян проведет поединок с грузином Мерабом Двалишвили, являющимся действующим чемпионом... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T06:30:00+03:00
2025-12-07T06:30:00+03:00
2025-12-07T06:30:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
мераб двалишвили
петр ян
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059240519_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5c0e6692c9020f8fa5ad697fde3198bf.jpg
/20251206/petr-yan-dvalishvili-ufc-323-smotret-onlayn-2059365353.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059240519_0:63:1200:963_1920x0_80_0_0_442a9359b5326e6269191b7137196eb7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, смешанные боевые искусства (мма), ufc, мераб двалишвили, петр ян, анонсы и трансляции матчей
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Мераб Двалишвили, Петр Ян, Анонсы и трансляции матчей