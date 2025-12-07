В Подмосковье грузовик вылетел на встречку, один человек погиб

https://ria.ru/20251207/dtp-2060432260.html
В ДТП с грузовиком в Мытищах погиб человек, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области. РИА Новости, 07.12.2025
