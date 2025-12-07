Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье грузовик вылетел на встречку, один человек погиб
17:27 07.12.2025 (обновлено: 18:27 07.12.2025)
В Подмосковье грузовик вылетел на встречку, один человек погиб
В Подмосковье грузовик вылетел на встречку, один человек погиб - РИА Новости, 07.12.2025
В Подмосковье грузовик вылетел на встречку, один человек погиб
В ДТП с грузовиком в Мытищах погиб человек, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области. РИА Новости, 07.12.2025
происшествия, московская область (подмосковье), мытищи
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Мытищи, ГИБДД МВД РФ
В Подмосковье грузовик вылетел на встречку, один человек погиб

В Мытищах грузовик вылетел на встречку, один человек погиб и 4 пострадали

Последствия ДТП в Мытищах. 7 декабря 2025
Последствия ДТП в Мытищах. 7 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© ГУ МВД России по Московской области
Последствия ДТП в Мытищах. 7 декабря 2025
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В ДТП с грузовиком в Мытищах погиб человек, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.
«

"По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя легковыми автомашинами", — говорится в релизе.

Авария произошла днем в воскресенье на 35-м километре дороги А-104.
Также пострадали четыре человека, в том числе 15-летний подросток. Сотрудники ГАИ проводят проверку.
