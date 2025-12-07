https://ria.ru/20251207/dmitriev-2060420142.html
Обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была вдумчивой, заявил Дмитриев
Обстановка на прошедшей встрече президента РФ Владимира Путина с представителями США в Кремле была вдумчивой - идет поиск важных решений, заявил глава РФПИ,... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T15:40:00+03:00
Обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была вдумчивой, заявил Дмитриев
Дмитриев назвал обстановку на встрече Путина с представителями США вдумчивой