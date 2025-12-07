Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была вдумчивой, заявил Дмитриев - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/dmitriev-2060420142.html
Обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была вдумчивой, заявил Дмитриев
Обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была вдумчивой, заявил Дмитриев - РИА Новости, 07.12.2025
Обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была вдумчивой, заявил Дмитриев
Обстановка на прошедшей встрече президента РФ Владимира Путина с представителями США в Кремле была вдумчивой - идет поиск важных решений, заявил глава РФПИ,... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T15:40:00+03:00
2025-12-07T15:40:00+03:00
россия
сша
украина
владимир путин
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059436676_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5e2e2abd90df5ce197fe04852c4548b8.jpg
https://ria.ru/20251207/ushakov-2060409432.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059436676_427:65:3071:2048_1920x0_80_0_0_37272a2a79450327c482285d6c861c9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, владимир путин, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
Обстановка на встрече Путина и Уиткоффа была вдумчивой, заявил Дмитриев

Дмитриев назвал обстановку на встрече Путина с представителями США вдумчивой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Обстановка на прошедшей встрече президента РФ Владимира Путина с представителями США в Кремле была вдумчивой - идет поиск важных решений, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
"Идет очень важный поиск решений, поэтому я бы описал это как "вдумчивая", - прокомментировал Дмитриев вопрос об обстановке на переговорах автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Ушаков назвал переговоры Россия и США шагом в понимании позиций друг друга
Вчера, 13:42
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинКирилл ДмитриевСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала