Болельщики ждут от махачкалинского "Динамо" рывка в РПЛ, заявил Меликов

Глава республики заявил, что во время зимнего перерыва клубу предстоит проделать большую работу над ошибками, в том числе принять важные кадровые решения. Также он отметил, что предстоящие сборы должны помочь новым футболистам, которыми усилилась команда в этом году, лучше адаптироваться и сыграться с коллективом.