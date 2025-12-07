Рейтинг@Mail.ru
Болельщики ждут от махачкалинского "Динамо" рывка в РПЛ, заявил Меликов - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Футбол
 
23:01 07.12.2025
Болельщики ждут от махачкалинского "Динамо" рывка в РПЛ, заявил Меликов
спорт, россия, сергей меликов, динамо (махачкала), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Сергей Меликов, Динамо (Махачкала), Российская премьер-лига (РПЛ)
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСергей Меликов
Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сергей Меликов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Болельщики ждут от махачкалинского "Динамо" рывка во второй части сезона чемпионата России по футболу, перед командой стоит задача финишировать в первой десятке, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
В воскресенье "Динамо" на своем поле проиграло "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После матча главный тренер команды Хасанби Биджиев подал в отставку.
"По итогам 18 туров чемпионата команда занимает 13-е место. Конечно, это не тот результат, на который мы все рассчитываем, и во второй части сезона болельщики ждут от динамовцев рывка. Впереди у них перерыв: отдых и тренировочные сборы… Задачи перед командой остаются прежними - завершить сезон в первой десятке и в Кубке России пройти как можно дальше. Уверен, дагестанскому клубу это по силам!" - написал Меликов.
Глава республики заявил, что во время зимнего перерыва клубу предстоит проделать большую работу над ошибками, в том числе принять важные кадровые решения. Также он отметил, что предстоящие сборы должны помочь новым футболистам, которыми усилилась команда в этом году, лучше адаптироваться и сыграться с коллективом.
Генеральный директор "Динамо" Шамиль Газизов ранее заявил РИА Новости, что руководство клуба примет решение относительно Биджиева до конца следующей недели.
Хасанби Биджиев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В махачкалинском "Динамо" рассказали, когда определятся с будущим Биджиева
Вчера, 19:40
 
Футбол
 
