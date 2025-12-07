Болельщики ждут от махачкалинского "Динамо" рывка в РПЛ, заявил Меликов

МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Болельщики ждут от махачкалинского "Динамо" рывка во второй части сезона чемпионата России по футболу, перед командой стоит задача финишировать в первой десятке, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
В воскресенье "Динамо" на своем поле проиграло "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После матча главный тренер команды Хасанби Биджиев подал в отставку.
"По итогам 18 туров чемпионата команда занимает 13-е место. Конечно, это не тот результат, на который мы все рассчитываем, и во второй части сезона болельщики ждут от динамовцев рывка. Впереди у них перерыв: отдых и тренировочные сборы… Задачи перед командой остаются прежними - завершить сезон в первой десятке и в Кубке России пройти как можно дальше. Уверен, дагестанскому клубу это по силам!" - написал Меликов.
Глава республики заявил, что во время зимнего перерыва клубу предстоит проделать большую работу над ошибками, в том числе принять важные кадровые решения. Также он отметил, что предстоящие сборы должны помочь новым футболистам, которыми усилилась команда в этом году, лучше адаптироваться и сыграться с коллективом.
Генеральный директор "Динамо" Шамиль Газизов ранее заявил РИА Новости, что руководство клуба примет решение относительно Биджиева до конца следующей недели.