В Улан-Удэ мусоровоз сбил женщину на пешеходном переходе
В Улан-Удэ мусоровоз сбил женщину на пешеходном переходе - РИА Новости, 07.12.2025
В Улан-Удэ мусоровоз сбил женщину на пешеходном переходе
Мусоровоз сбил женщину на зебре в Улан-Удэ, сообщил комитет по транспорту столицы Бурятии. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T08:30:00+03:00
2025-12-07T08:30:00+03:00
2025-12-07T08:30:00+03:00
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
гибдд мвд рф
крушение вертолета в дагестане
улан-удэ
республика бурятия
