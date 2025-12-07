"Это плохая идея?": как поездка блогеров в Россию изменила их жизнь

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В декабре 2024 года трое иностранных блогеров — канадцы Тайлер Шпиц и Брэд Ланкастер, австралиец Лиам Маккошам — отправились в Россию с необычной миссией. Они хотели постучаться в двери незнакомцев и приготовить им ужин.

Цель была простая: познакомиться с настоящими людьми, а не с образами из новостей. И то, что они обнаружили, оказалось полной противоположностью тому, что ожидали.

"Это плохая идея?"

Перед поездкой ребята честно признавались : "Новости — это только ракеты, дроны, ядерное уничтожение. Все, что мы слышим о России сейчас, — негативное. Мы не были уверены, правильно ли вообще ехать в такое место", — говорили они в начале видео.

Но решили рискнуть. План был прост: прилететь в Москву, добраться до небольшого города Суздаля, где есть частные дома, и начать стучаться в двери с одним вопросом: "Можем ли мы приготовить вам ужин у вас дома?"

Первый дом — и сразу успех

Вскоре по приезде блогеры столкнулись с первой проблемой: английский язык оказался совсем не так распространен, как они думали. Даже заправка машины превратилась в 30-минутное приключение.

Самое страшное было впереди — постучаться в первую дверь. "Я очень нервничаю сейчас. Я даже не могу выговорить ни слова", — признавался Тайлер перед первым домом.

И тут случилось невероятное. Дверь открыла женщина по имени Ольга. И она говорила по-английски. Блогеры объяснили, что они из Канады и Австралии и все, чего они хотят, — приготовить ужин. Ольга согласилась. Более того, пригласила их зайти, предложила перекусить.

"Мы пробовали этот проект в нескольких странах. Но чтобы с самого первого дома нам так повезло, да еще и в России, — это просто дико. Я в шоке", — не мог поверить Тайлер.

Покатушки на внедорожнике

На следующий день блогеры решили устроить себе приключение — покататься на внедорожнике по сельской местности.

Организовать это оказалось непросто: официальных туристических услуг в маленьком городке почти нет. "Я написал объявление в группу владельцев внедорожников. Сегодня мы встретимся с парнем, которого я никогда не видел. И он повезет нас в лес", — объяснял их друг Сэм, который ведет канал о жизни в России.

"Ну... Что-то точно произойдет", — шутили блогеры.

Водителя звали Алексей. Сначала он показался им немного серьезным: "Выглядит так, будто собирается всех убить". Все изменилось, когда машина застряла глубоко в грязи посреди леса. "Он не знает нас, мы не можем толком общаться, мы застряли посреди нигде... И он ни разу не переставал улыбаться", — удивлялись ребята.

Алексей угощал их вьетнамскими сигаретами, рассказывал о своем прошлом бодибилдера, много шутил. А потом выложил их совместное фото в соцсети с подписью: "Канада, Австралия, Америка, Россия. Мы все жители одной Земли".

"С очень небольшим количеством слов он сказал так много. Да, мы все жители одной Земли", — растрогались блогеры.

Бой в боксерском зале

Вечером того же дня Сэм повел их в русский боксерский зал. Владелец, узнав, что Лиам занимается джиу-джитсу, тут же предложил ему спарринг с одним из тренеров.

"Я думаю, меня очень сильно побьют", — нервничал Лиам перед боем. Но, как оказалось, это был дружеский поединок. А после блогеров затащили на иной бой. "Ни разу в жизни я бы не подумал, что, находясь в России, буду драться на подушках в боксерском зале", — смеялся Тайлер.

"Россиян принято считать более сдержанными и серьезными людьми. Поэтому забавно видеть, насколько гостеприимными и веселыми могут быть те, кого мы встретили", — отметили ребята.

Купание в ледяной реке

Утром перед намеченным застольем Ольга повела их на моржевание на реку.

"Там формируется лед?" — спросил Тайлер.

"Да".

"Ольга, у тебя есть совет, как мне легче это пережить? Какой-нибудь лайфхак?"

Ольга задумалась на секунду, а потом честно ответила: "Плохие слова. Обычно я говорю плохие слова. Много плохих слов. Это помогает", — с абсолютно серьезным лицом объяснила она.

Дальше была классическая русская мотивация: "Раз, два, три!" — и парни полезли в ледяную воду с криками, которые потом тщательно "запикивали" при монтаже видео.

"Как вообще что-то может быть настолько холодным?!" — кричал Тайлер, выскакивая из воды.

После он признался: "Я пытался вести себя круто, но, честно говоря, эта река была чертовски ледяной. Неудивительно, что русские такие крепкие".

Ужин с русскими

Вечером блогеры вернулись к Ольге готовить обещанный ужин. В меню — паста с креветками, любимое блюдо хозяйки. Проблема в том, что готовить доверили Лиаму. А тот, мягко говоря, не шеф-повар.

© iStock.com / Yackers1 Промытые креветки © iStock.com / Yackers1 Промытые креветки

"Сколько раз ты готовил эту пасту раньше?" — спросил Тайлер.

"Никогда", — спокойно ответил Лиам.

"Что? Ты придумываешь рецепт?! В чужой стране?! На такой важный ужин?!"

"Ага. Но получается вроде неплохо".

К счастью, план сработал: Лиам справился. "Отлично! Фантастично! Очень вкусно! — восхитилась Ольга. — Это намного лучше, чем в ресторане!"

© Dzmitry Skazau Креветки со сливками на сковороде © Dzmitry Skazau Креветки со сливками на сковороде

К ужину присоединилась подруга Ольги Светлана, которая не говорила по-английски. Но языковой барьер не помешал. Вечер превратился в хаос из тостов, смеха и импровизированных танцев.

"Русская душа очень открыта"

В какой-то момент вечера блогеры решили задать Ольге и Светлане важный вопрос. "Сегодня мы разговаривали с людьми в Суздале. Многие говорили: "О, вы приехали в Россию из-за границы. Наверное, вам было страшно?" Мы отвечали, что не хотим судить о стране по тому, что нам рассказывают. Мы хотим сами все увидеть. У нас было прекрасное время, мы полюбили всех здесь. Но никто об этом не узнает, потому что людям страшно ехать в Россию".

Ольга ответила твердо: "Не бойтесь. Россия фантастическая. Люди добрые. Люди хорошие".

Светлана добавила: "Русская душа очень открыта. Она открыта для всех".

"Вам грустно из-за того, что люди видят Россию определенным образом?" — спросил Тайлер.

"Людей России трудно понять. Но мне кажется, вы поняли", — сказала Ольга.

"Я искренне чувствую, что ты для меня как настоящий друг", — ответил Тайлер.

Прощание и выводы

Прощаться с Ольгой оказалось труднее, чем думали блогеры. "Легко забыть через все заголовки и новостные сюжеты, что большинство русских людей — теплые, гостеприимные и заботливые", — подытожили они.