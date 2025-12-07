"Это плохая идея?": как поездка блогеров в Россию изменила их жизнь

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В декабре 2024 года трое иностранных блогеров — канадцы Тайлер Шпиц и Брэд Ланкастер, австралиец Лиам Маккошам — отправились в Россию с необычной миссией. Они хотели постучаться в двери незнакомцев и приготовить им ужин.
Цель была простая: познакомиться с настоящими людьми, а не с образами из новостей. И то, что они обнаружили, оказалось полной противоположностью тому, что ожидали.
"Это плохая идея?"
Перед поездкой ребята честно признавались: "Новости — это только ракеты, дроны, ядерное уничтожение. Все, что мы слышим о России сейчас, — негативное. Мы не были уверены, правильно ли вообще ехать в такое место", — говорили они в начале видео.
Но решили рискнуть. План был прост: прилететь в Москву, добраться до небольшого города Суздаля, где есть частные дома, и начать стучаться в двери с одним вопросом: "Можем ли мы приготовить вам ужин у вас дома?"
Первый дом — и сразу успех
Вскоре по приезде блогеры столкнулись с первой проблемой: английский язык оказался совсем не так распространен, как они думали. Даже заправка машины превратилась в 30-минутное приключение.
Самое страшное было впереди — постучаться в первую дверь. "Я очень нервничаю сейчас. Я даже не могу выговорить ни слова", — признавался Тайлер перед первым домом.
Деревянный дом в Суздале
И тут случилось невероятное. Дверь открыла женщина по имени Ольга. И она говорила по-английски. Блогеры объяснили, что они из Канады и Австралии и все, чего они хотят, — приготовить ужин. Ольга согласилась. Более того, пригласила их зайти, предложила перекусить.
"Мы пробовали этот проект в нескольких странах. Но чтобы с самого первого дома нам так повезло, да еще и в России, — это просто дико. Я в шоке", — не мог поверить Тайлер.
Покатушки на внедорожнике
На следующий день блогеры решили устроить себе приключение — покататься на внедорожнике по сельской местности.
Организовать это оказалось непросто: официальных туристических услуг в маленьком городке почти нет. "Я написал объявление в группу владельцев внедорожников. Сегодня мы встретимся с парнем, которого я никогда не видел. И он повезет нас в лес", — объяснял их друг Сэм, который ведет канал о жизни в России.
"Ну... Что-то точно произойдет", — шутили блогеры.
Тест-драйв внедорожников. Архивное фото.
Водителя звали Алексей. Сначала он показался им немного серьезным: "Выглядит так, будто собирается всех убить". Все изменилось, когда машина застряла глубоко в грязи посреди леса. "Он не знает нас, мы не можем толком общаться, мы застряли посреди нигде... И он ни разу не переставал улыбаться", — удивлялись ребята.
Алексей угощал их вьетнамскими сигаретами, рассказывал о своем прошлом бодибилдера, много шутил. А потом выложил их совместное фото в соцсети с подписью: "Канада, Австралия, Америка, Россия. Мы все жители одной Земли".
"С очень небольшим количеством слов он сказал так много. Да, мы все жители одной Земли", — растрогались блогеры.
Бой в боксерском зале
Вечером того же дня Сэм повел их в русский боксерский зал. Владелец, узнав, что Лиам занимается джиу-джитсу, тут же предложил ему спарринг с одним из тренеров.
"Я думаю, меня очень сильно побьют", — нервничал Лиам перед боем. Но, как оказалось, это был дружеский поединок. А после блогеров затащили на иной бой. "Ни разу в жизни я бы не подумал, что, находясь в России, буду драться на подушках в боксерском зале", — смеялся Тайлер.
"Россиян принято считать более сдержанными и серьезными людьми. Поэтому забавно видеть, насколько гостеприимными и веселыми могут быть те, кого мы встретили", — отметили ребята.
Купание в ледяной реке
Утром перед намеченным застольем Ольга повела их на моржевание на реку.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧлен клуба зимнего плавания "Умка" умывается снегом
Член клуба зимнего плавания "Умка" умывается снегом
"Там формируется лед?" — спросил Тайлер.
"Да".
"Ольга, у тебя есть совет, как мне легче это пережить? Какой-нибудь лайфхак?"
Ольга задумалась на секунду, а потом честно ответила: "Плохие слова. Обычно я говорю плохие слова. Много плохих слов. Это помогает", — с абсолютно серьезным лицом объяснила она.
Дальше была классическая русская мотивация: "Раз, два, три!" — и парни полезли в ледяную воду с криками, которые потом тщательно "запикивали" при монтаже видео.
"Как вообще что-то может быть настолько холодным?!" — кричал Тайлер, выскакивая из воды.
После он признался: "Я пытался вести себя круто, но, честно говоря, эта река была чертовски ледяной. Неудивительно, что русские такие крепкие".
Ужин с русскими
Вечером блогеры вернулись к Ольге готовить обещанный ужин. В меню — паста с креветками, любимое блюдо хозяйки. Проблема в том, что готовить доверили Лиаму. А тот, мягко говоря, не шеф-повар.
© iStock.com / Yackers1Промытые креветки
© iStock.com / Yackers1
Промытые креветки
"Сколько раз ты готовил эту пасту раньше?" — спросил Тайлер.
"Никогда", — спокойно ответил Лиам.
"Что? Ты придумываешь рецепт?! В чужой стране?! На такой важный ужин?!"
"Ага. Но получается вроде неплохо".
К счастью, план сработал: Лиам справился. "Отлично! Фантастично! Очень вкусно! — восхитилась Ольга. — Это намного лучше, чем в ресторане!"
© Dzmitry SkazauКреветки со сливками на сковороде
© Dzmitry Skazau
Креветки со сливками на сковороде
К ужину присоединилась подруга Ольги Светлана, которая не говорила по-английски. Но языковой барьер не помешал. Вечер превратился в хаос из тостов, смеха и импровизированных танцев.
"Русская душа очень открыта"
В какой-то момент вечера блогеры решили задать Ольге и Светлане важный вопрос. "Сегодня мы разговаривали с людьми в Суздале. Многие говорили: "О, вы приехали в Россию из-за границы. Наверное, вам было страшно?" Мы отвечали, что не хотим судить о стране по тому, что нам рассказывают. Мы хотим сами все увидеть. У нас было прекрасное время, мы полюбили всех здесь. Но никто об этом не узнает, потому что людям страшно ехать в Россию".
Ольга ответила твердо: "Не бойтесь. Россия фантастическая. Люди добрые. Люди хорошие".
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГости на торжественной церемонии подъема Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе
Гости на торжественной церемонии подъема Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе
Светлана добавила: "Русская душа очень открыта. Она открыта для всех".
"Вам грустно из-за того, что люди видят Россию определенным образом?" — спросил Тайлер.
"Людей России трудно понять. Но мне кажется, вы поняли", — сказала Ольга.
"Я искренне чувствую, что ты для меня как настоящий друг", — ответил Тайлер.
Прощание и выводы
Прощаться с Ольгой оказалось труднее, чем думали блогеры. "Легко забыть через все заголовки и новостные сюжеты, что большинство русских людей — теплые, гостеприимные и заботливые", — подытожили они.
Поездка в Россию стала не просто путешествием. Это был опыт, который разрушил стереотипы. "Из всех мест, где мы могли получить успех с первого раза, Россия оказалась самым неожиданным", — признались блогеры в конце.