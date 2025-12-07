Рейтинг@Mail.ru
"Это плохая идея?": как поездка блогеров в Россию изменила их жизнь - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/blogery-2059798451.html
"Это плохая идея?": как поездка блогеров в Россию изменила их жизнь
"Это плохая идея?": как поездка блогеров в Россию изменила их жизнь - РИА Новости, 07.12.2025
"Это плохая идея?": как поездка блогеров в Россию изменила их жизнь
В декабре 2024 года трое иностранных блогеров — канадцы Тайлер Шпиц и Брэд Ланкастер, австралиец Лиам Маккошам — отправились в Россию с необычной миссией. Они... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T09:10:00+03:00
2025-12-07T09:10:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059820143_0:0:1872:1053_1920x0_80_0_0_409ce08f84109a740fb684ec88e5db44.png
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059820143_0:0:1404:1053_1920x0_80_0_0_c68a61bff91e778c05b746c17ea1fdbd.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Это плохая идея?": как поездка блогеров в Россию изменила их жизнь

© Discover Connection/YouTubeБлогеры Тайлер Шпиц, Брэд Ланкастер и Лиам Маккошам
Блогеры Тайлер Шпиц, Брэд Ланкастер и Лиам Маккошам - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Discover Connection/YouTube
Блогеры Тайлер Шпиц, Брэд Ланкастер и Лиам Маккошам
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В декабре 2024 года трое иностранных блогеров — канадцы Тайлер Шпиц и Брэд Ланкастер, австралиец Лиам Маккошам — отправились в Россию с необычной миссией. Они хотели постучаться в двери незнакомцев и приготовить им ужин.
Цель была простая: познакомиться с настоящими людьми, а не с образами из новостей. И то, что они обнаружили, оказалось полной противоположностью тому, что ожидали.

"Это плохая идея?"

Перед поездкой ребята честно признавались: "Новости — это только ракеты, дроны, ядерное уничтожение. Все, что мы слышим о России сейчас, — негативное. Мы не были уверены, правильно ли вообще ехать в такое место", — говорили они в начале видео.
© Fotolia / mitrijaГазеты
Газеты - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Fotolia / mitrija
Газеты
Но решили рискнуть. План был прост: прилететь в Москву, добраться до небольшого города Суздаля, где есть частные дома, и начать стучаться в двери с одним вопросом: "Можем ли мы приготовить вам ужин у вас дома?"

Первый дом — и сразу успех

Вскоре по приезде блогеры столкнулись с первой проблемой: английский язык оказался совсем не так распространен, как они думали. Даже заправка машины превратилась в 30-минутное приключение.
Самое страшное было впереди — постучаться в первую дверь. "Я очень нервничаю сейчас. Я даже не могу выговорить ни слова", — признавался Тайлер перед первым домом.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДеревянный дом в Суздале
Деревянный дом в Суздале - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Деревянный дом в Суздале
И тут случилось невероятное. Дверь открыла женщина по имени Ольга. И она говорила по-английски. Блогеры объяснили, что они из Канады и Австралии и все, чего они хотят, — приготовить ужин. Ольга согласилась. Более того, пригласила их зайти, предложила перекусить.
"Мы пробовали этот проект в нескольких странах. Но чтобы с самого первого дома нам так повезло, да еще и в России, — это просто дико. Я в шоке", — не мог поверить Тайлер.

Покатушки на внедорожнике

На следующий день блогеры решили устроить себе приключение — покататься на внедорожнике по сельской местности.
Организовать это оказалось непросто: официальных туристических услуг в маленьком городке почти нет. "Я написал объявление в группу владельцев внедорожников. Сегодня мы встретимся с парнем, которого я никогда не видел. И он повезет нас в лес", — объяснял их друг Сэм, который ведет канал о жизни в России.
"Ну... Что-то точно произойдет", — шутили блогеры.
© РИА Новости / Олег Смыслов | Перейти в медиабанкТест-драйв внедорожников. Архивное фото.
Тест-драйв внедорожников. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в медиабанк
Тест-драйв внедорожников. Архивное фото.
Водителя звали Алексей. Сначала он показался им немного серьезным: "Выглядит так, будто собирается всех убить". Все изменилось, когда машина застряла глубоко в грязи посреди леса. "Он не знает нас, мы не можем толком общаться, мы застряли посреди нигде... И он ни разу не переставал улыбаться", — удивлялись ребята.
Алексей угощал их вьетнамскими сигаретами, рассказывал о своем прошлом бодибилдера, много шутил. А потом выложил их совместное фото в соцсети с подписью: "Канада, Австралия, Америка, Россия. Мы все жители одной Земли".
"С очень небольшим количеством слов он сказал так много. Да, мы все жители одной Земли", — растрогались блогеры.

Бой в боксерском зале

Вечером того же дня Сэм повел их в русский боксерский зал. Владелец, узнав, что Лиам занимается джиу-джитсу, тут же предложил ему спарринг с одним из тренеров.
© Discover Connection/YouTubeБой подушками
Бой подушками - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Discover Connection/YouTube
Бой подушками
"Я думаю, меня очень сильно побьют", — нервничал Лиам перед боем. Но, как оказалось, это был дружеский поединок. А после блогеров затащили на иной бой. "Ни разу в жизни я бы не подумал, что, находясь в России, буду драться на подушках в боксерском зале", — смеялся Тайлер.
"Россиян принято считать более сдержанными и серьезными людьми. Поэтому забавно видеть, насколько гостеприимными и веселыми могут быть те, кого мы встретили", — отметили ребята.

Купание в ледяной реке

Утром перед намеченным застольем Ольга повела их на моржевание на реку.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧлен клуба зимнего плавания "Умка" умывается снегом
Член клуба зимнего плавания Умка умывается снегом - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Член клуба зимнего плавания "Умка" умывается снегом
"Там формируется лед?" — спросил Тайлер.
"Да".
"Ольга, у тебя есть совет, как мне легче это пережить? Какой-нибудь лайфхак?"
Ольга задумалась на секунду, а потом честно ответила: "Плохие слова. Обычно я говорю плохие слова. Много плохих слов. Это помогает", — с абсолютно серьезным лицом объяснила она.
Дальше была классическая русская мотивация: "Раз, два, три!" — и парни полезли в ледяную воду с криками, которые потом тщательно "запикивали" при монтаже видео.
© Discover Connection/YouTubeМоржевание
Моржевание - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Discover Connection/YouTube
Моржевание
"Как вообще что-то может быть настолько холодным?!" — кричал Тайлер, выскакивая из воды.
После он признался: "Я пытался вести себя круто, но, честно говоря, эта река была чертовски ледяной. Неудивительно, что русские такие крепкие".

Ужин с русскими

Вечером блогеры вернулись к Ольге готовить обещанный ужин. В меню — паста с креветками, любимое блюдо хозяйки. Проблема в том, что готовить доверили Лиаму. А тот, мягко говоря, не шеф-повар.
© iStock.com / Yackers1Промытые креветки
Промытые креветки - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© iStock.com / Yackers1
Промытые креветки
"Сколько раз ты готовил эту пасту раньше?" — спросил Тайлер.
"Никогда", — спокойно ответил Лиам.
"Что? Ты придумываешь рецепт?! В чужой стране?! На такой важный ужин?!"
"Ага. Но получается вроде неплохо".
К счастью, план сработал: Лиам справился. "Отлично! Фантастично! Очень вкусно! — восхитилась Ольга. — Это намного лучше, чем в ресторане!"
© Dzmitry SkazauКреветки со сливками на сковороде
Креветки со сливками на сковороде - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Dzmitry Skazau
Креветки со сливками на сковороде
К ужину присоединилась подруга Ольги Светлана, которая не говорила по-английски. Но языковой барьер не помешал. Вечер превратился в хаос из тостов, смеха и импровизированных танцев.

"Русская душа очень открыта"

В какой-то момент вечера блогеры решили задать Ольге и Светлане важный вопрос. "Сегодня мы разговаривали с людьми в Суздале. Многие говорили: "О, вы приехали в Россию из-за границы. Наверное, вам было страшно?" Мы отвечали, что не хотим судить о стране по тому, что нам рассказывают. Мы хотим сами все увидеть. У нас было прекрасное время, мы полюбили всех здесь. Но никто об этом не узнает, потому что людям страшно ехать в Россию".
Ольга ответила твердо: "Не бойтесь. Россия фантастическая. Люди добрые. Люди хорошие".
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГости на торжественной церемонии подъема Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе
Гости на торжественной церемонии подъема Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Гости на торжественной церемонии подъема Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе
Светлана добавила: "Русская душа очень открыта. Она открыта для всех".
"Вам грустно из-за того, что люди видят Россию определенным образом?" — спросил Тайлер.
"Людей России трудно понять. Но мне кажется, вы поняли", — сказала Ольга.
"Я искренне чувствую, что ты для меня как настоящий друг", — ответил Тайлер.

Прощание и выводы

Прощаться с Ольгой оказалось труднее, чем думали блогеры. "Легко забыть через все заголовки и новостные сюжеты, что большинство русских людей — теплые, гостеприимные и заботливые", — подытожили они.
Поездка в Россию стала не просто путешествием. Это был опыт, который разрушил стереотипы. "Из всех мест, где мы могли получить успех с первого раза, Россия оказалась самым неожиданным", — признались блогеры в конце.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала