Над тремя регионами России сбили пять украинских дронов
Над тремя регионами России сбили пять украинских дронов
Средства ПВО с 8.00 мск до 13.00 мск сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило Минобороны... РИА Новости, 07.12.2025
Над тремя регионами России сбили пять украинских дронов
