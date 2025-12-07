Рейтинг@Mail.ru
16:24 07.12.2025 (обновлено: 16:44 07.12.2025)
СМИ: в Бенине арестовали 13 человек, причастных к попытке переворота
в мире, бенин
В мире, Бенин
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Силовые структуры Бенина арестовали 13 человек, причастных к попытке переворота, сообщило Actualites229.
"По последним данным, в ходе предотвращения попытки военного переворота были арестованы 13 человек, а именно 12 участников нападения на офис национального телевидения BeninTV и еще один бывший военнослужащий", — пишет издание.

В воскресенье стало известно о попытке группы военных устроить переворот в Бенине. Они ворвались в здание национального телевидения и утверждали, что отстранили от власти президента Патриса Талона и закрыли границы. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя руководителем комитета по восстановлению.
По данным СМИ, мятежники пытались штурмом взять резиденцию президента, но им дали отпор. В свою очередь, AFP передавал, что Талон находится в безопасности. Глава МИД Олушегун Аджади Бакари уточнил, что значительная часть войск лояльна властям. Позднее местное МВД сообщило о возвращении порядка.

Бенин — страна в Западной Африке, имеет выход к Гвинейскому заливу. На севере граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке — с Нигерией, на западе — с Того.

В ноябре парламент Бенина одобрил поправку к конституции, согласно которой президентские полномочия продлевают с пяти до семи лет. Как сообщало AFP, Талон планировал уйти в отставку в следующем апреле после десяти лет пребывания у власти.
В миреБенин
 
 
