"Можно похоронить": Финляндия получила плохие новости из-за России
08:00 07.12.2025
"Можно похоронить": Финляндия получила плохие новости из-за России
В Финляндии зарегистрировали рекордное число банкротств, работы лишились более десяти тысяч человек, причем не только в граничащих с Россией районах. Почему... РИА Новости, 07.12.2025
финляндия, россия
Финляндия, Россия
"Можно похоронить": Финляндия получила плохие новости из-за России

Зайнуллин: ближайшие год-два в Финляндии будут новые рекорды банкротств

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Светлана Медведева. В Финляндии зарегистрировали рекордное число банкротств, работы лишились более десяти тысяч человек, причем не только в граничащих с Россией районах. Почему возник кризис и как в Хельсинки собираются преодолевать его последствия — в материале РИА Новости.

Более трех тысяч

По данным агентства Suomen Asiakastieto, к концу ноября в стране заявление о банкротстве подали 3019 компаний. Такого в XXI веке еще не было. Прошлогодний показатель — 3006.
В основном это строительный сектор (629 предприятий), оптовая и розничная торговля (453), гостиничный бизнес и общепит (308). Уволили 12,3 тысячи человек.
На Аландских островах разорились 20 компаний — на 83% больше, чем в 2024-м. В Южном Саво — на 66%.
В граничащей с Россией Южной Карелии прибавка 35%, в Кюменлааксо — 23%.
Безработица в стране на максимуме с 2009-го — 10,3%.
"Изменений к лучшему не произойдет, пока экономика не вернется к росту", — констатировала ведущая сотрудница Pellervo Economic Research (PTT) Хенна Буск.
В Финляндии рецессия. ВВП сокращается уже два квартала подряд.
"Надежды на позитивную динамику можно окончательно похоронить", — подчеркивает главный экономист ассоциации работодателей сферы услуг Palta Мартти Пюкяри.
Многие предприниматели готовы расстаться с бизнесом. На продажу выставлены около 40 тысяч компаний, сообщает телеканал Yle.
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки

Причины

Все дело в политике, уверен доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
Ранее генеральный директор Центральной торгово-промышленной палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми признавал: страна сильнее всех в Европе пострадала от разрыва с Россией.
Резко подорожали электроэнергия и сырье. Компании, особенно энергоемкие, столкнулись с неподъемными счетами, а это прямой путь к банкротству, говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.
Помимо дешевых энергоресурсов, Финляндия лишилась дешевого леса для производства пиломатериалов и бумаги, добавляет Зайнуллин.
К тому же Россия была значимым рынком сбыта для финских продуктов (прежде всего сыра и молочных), мебели, дизайнерских товаров, оборудования. Сотни экспортеров не смогли найти альтернативы в более конкурентной Европе или Азии.
"Кроме того, общая геополитическая нестабильность заставила многих инвесторов, в том числе иностранных, отказаться от вложений в Финляндию", — уточняет Асон.
Российские инвестиции в коммерческую недвижимость и туристические объекты заморожены. Спрос на строительные услуги упал.
В Восточных и северо-восточных регионах (коридор от Лаппеенранты до Рованиеми) потеря туристов и приграничного транзита разорила магазины, кафе, АЗС, гостиницы, перечисляет эксперт.
© Depositphotos.com / fordenЖители города Хельсинки, Финляндия
Жители города Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Depositphotos.com / forden
Жители города Хельсинки, Финляндия

Нужны меры

"И это еще цветочки. В ближайшие год-два мы увидим новые рекорды", — предсказывает Зайнуллин.
Каждое банкротство — потеря рабочих мест. Увольнения снижают совокупный доход домохозяйств, потребительский спрос падает, подчеркивает Асон.
"Государство теряет налоги на прибыль компаний и другие. Это ограничивает возможности правительства финансировать социальные программы и стимулы для экономики именно в тот момент, когда они нужнее всего", — указывает она.
Банкротство любой компании ставит под удар ее поставщиков и подрядчиков, которые могут не получить оплату за товары и услуги. Возникает цепная реакция, эффект домино.
Все это грозит структурным упадком. Срочно нужна масштабная государственная программа по диверсификации экономики и привлечению инвестиций.
Сохранение санкций усугубит проблемы, говорит доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Максим Чирков. Но даже их отмена не вернет к уровню 2021 года. Доверие к финской и западной финансово-экономической инфраструктуре подорвано. И чтобы его вернуть, потребуются десятилетия.
© AP Photo / Sergei GritsМужчина фотографирует флаги НАТО и Финляндии
Мужчина фотографирует флаги НАТО и Финляндии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Мужчина фотографирует флаги НАТО и Финляндии
 
ФинляндияРоссия
 
 
