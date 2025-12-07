"Айлендерс" благодаря шатауту Сорокина обыграли "Тампу" без Кучерова в НХЛ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Тампе завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей, отличились Калум Ритчи (53-я минута) и Кейси Сизикас (60).
07 декабря 2025
Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин провел третий в сезоне и 25-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ сухой матч, отразив 32 броска по воротам. В составе "Тампы" отсутствовали вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.
"Айлендерс" выиграли третий матч подряд и с 35 очками занимают третье место в таблице Столичного дивизиона, потерпевшая третье поражение подряд "Тампа" (34 очка) продолжает возглавлять Атлантический дивизион.
В другом матче дня "Флорида Пантерз" обыграла на своей площадке в овертайме "Коламбус Блю Джекетс" (7:6). У гостей шайбами отметились российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, который также отметился голевой передачей. Еще два результативных паса у Ивана Проворова.
Российский защитник Никита Задоров сделал результативную передачу и помог "Бостон Брюинз" обыграть дома "Нью-Джерси Девилз" (4:1). Федор Свечков отдал голевой пас в гостевом матче против "Каролины Харрикейнз" (3:6), Павел Бучневич своей результативной передачей на победную шайбу помог "Сент-Луис Блюз" обыграть на выезде "Оттаву Сенаторз" (2:1). "Калгари Флэймз" победил дома "Юту Маммот" (2:0).