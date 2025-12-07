Рейтинг@Mail.ru
"Айлендерс" благодаря шатауту Сорокина обыграли "Тампу" без Кучерова в НХЛ - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:30 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/aylenders-2060385417.html
"Айлендерс" благодаря шатауту Сорокина обыграли "Тампу" без Кучерова в НХЛ
"Айлендерс" благодаря шатауту Сорокина обыграли "Тампу" без Кучерова в НХЛ - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
"Айлендерс" благодаря шатауту Сорокина обыграли "Тампу" без Кучерова в НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T08:30:00+03:00
2025-12-07T08:30:00+03:00
хоккей
спорт
илья сорокин
андрей василевский
никита кучеров
нью-йорк айлендерс
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881699386_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e36bd9b6971a2a8285f0e6fdd190ddb2.jpg
/20251206/khokkey-2060356736.html
спорт, илья сорокин, андрей василевский, никита кучеров, нью-йорк айлендерс, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Илья Сорокин, Андрей Василевский, Никита Кучеров, Нью-Йорк Айлендерс, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Айлендерс" благодаря шатауту Сорокина обыграли "Тампу" без Кучерова в НХЛ

Шатаут Сорокина позволил "Айлендерс" обыграть "Тампу" в матче НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Айлендерс"Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин
Российский голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Айлендерс"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Тампе завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей, отличились Калум Ритчи (53-я минута) и Кейси Сизикас (60).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Тампа-Бэй
0 : 2
Айлендерс
52:46 • Калум Ричи
(Андерс Ли, Энтони Деанджелло)
59:58 • Кейси Цизикас
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин провел третий в сезоне и 25-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ сухой матч, отразив 32 броска по воротам. В составе "Тампы" отсутствовали вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.
"Айлендерс" выиграли третий матч подряд и с 35 очками занимают третье место в таблице Столичного дивизиона, потерпевшая третье поражение подряд "Тампа" (34 очка) продолжает возглавлять Атлантический дивизион.
В другом матче дня "Флорида Пантерз" обыграла на своей площадке в овертайме "Коламбус Блю Джекетс" (7:6). У гостей шайбами отметились российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, который также отметился голевой передачей. Еще два результативных паса у Ивана Проворова.
Российский защитник Никита Задоров сделал результативную передачу и помог "Бостон Брюинз" обыграть дома "Нью-Джерси Девилз" (4:1). Федор Свечков отдал голевой пас в гостевом матче против "Каролины Харрикейнз" (3:6), Павел Бучневич своей результативной передачей на победную шайбу помог "Сент-Луис Блюз" обыграть на выезде "Оттаву Сенаторз" (2:1). "Калгари Флэймз" победил дома "Юту Маммот" (2:0).
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Шайба Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Колорадо"
6 декабря, 23:26
 
ХоккейСпортИлья СорокинАндрей ВасилевскийНикита КучеровНью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
