"Зенит" готов выложить 30 миллионов евро за форварда "Крузейро", пишут СМИ
Футбол
Футбол
 
10:27 06.12.2025
"Зенит" готов выложить 30 миллионов евро за форварда "Крузейро", пишут СМИ
Петербургский футбольный клуб "Зенит" может осуществить трансфер нападающего бразильского "Крузейро" Кайо Жорже, сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети X.
© Getty Images / Pedro VilelaКайо Жорже из "Крузейро"
Кайо Жорже из Крузейро - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Getty Images / Pedro Vilela
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" может осуществить трансфер нападающего бразильского "Крузейро" Кайо Жорже, сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети X.
По данным источника, "Зенит" связался с агентом Жорже и выразил готовность заплатить за игрока 30 млн евро. Отмечается, что агент футболиста не сообщал "Крузейро" о предложении петербуржцев.
К Жорже также проявил интерес английский "Вест Хэм", чьи скауты лично наблюдали за игроком. Сообщается, что бразилец готов покинуть "Крузейро" в случае предложения от крупного европейского клуба, поскольку хочет сыграть на чемпионате мира.
Жорже 23 года, он играет за "Крузейро" с июля 2024 года, в его активе 67 матчей и 33 гола за команду. Футболист также выступал за итальянские клубы "Ювентус" и "Фрозиноне", а также бразильский "Сантос". Жорже провел один матч за национальную сборную.
 
