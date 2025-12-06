"Зенит" готов выложить 30 миллионов евро за форварда "Крузейро", пишут СМИ

По данным источника, "Зенит" связался с агентом Жорже и выразил готовность заплатить за игрока 30 млн евро. Отмечается, что агент футболиста не сообщал "Крузейро" о предложении петербуржцев.

К Жорже также проявил интерес английский "Вест Хэм", чьи скауты лично наблюдали за игроком. Сообщается, что бразилец готов покинуть "Крузейро" в случае предложения от крупного европейского клуба, поскольку хочет сыграть на чемпионате мира.

Жорже 23 года, он играет за "Крузейро" с июля 2024 года, в его активе 67 матчей и 33 гола за команду. Футболист также выступал за итальянские клубы "Ювентус" и "Фрозиноне", а также бразильский "Сантос". Жорже провел один матч за национальную сборную.