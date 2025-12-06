https://ria.ru/20251206/zhorzhe-2060274698.html
"Зенит" готов выложить 30 миллионов евро за форварда "Крузейро", пишут СМИ
"Зенит" готов выложить 30 миллионов евро за форварда "Крузейро", пишут СМИ
Петербургский футбольный клуб "Зенит" может осуществить трансфер нападающего бразильского "Крузейро" Кайо Жорже, сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети X. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" может осуществить трансфер нападающего бразильского "Крузейро" Кайо Жорже, сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети X.
По данным источника, "Зенит" связался с агентом Жорже и выразил готовность заплатить за игрока 30 млн евро. Отмечается, что агент футболиста не сообщал "Крузейро" о предложении петербуржцев.
К Жорже также проявил интерес английский "Вест Хэм", чьи скауты лично наблюдали за игроком. Сообщается, что бразилец готов покинуть "Крузейро" в случае предложения от крупного европейского клуба, поскольку хочет сыграть на чемпионате мира.
Жорже 23 года, он играет за "Крузейро" с июля 2024 года, в его активе 67 матчей и 33 гола за команду. Футболист также выступал за итальянские клубы "Ювентус" и "Фрозиноне", а также бразильский "Сантос". Жорже провел один матч за национальную сборную.