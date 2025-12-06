https://ria.ru/20251206/zakharyan-2060344177.html
"Реал Сосьедад" проиграл "Алавесу", Захарян вышел на 78-й минуте
"Реал Сосьедад" проиграл "Алавесу", Захарян вышел на 78-й минуте - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Реал Сосьедад" проиграл "Алавесу", Захарян вышел на 78-й минуте
"Алавес" обыграл "Реал Сосьедад" в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
"Реал Сосьедад" проиграл "Алавесу", Захарян вышел на 78-й минуте
"Реал Сосьедад" проиграл "Алавесу" в матче Ла Лиги