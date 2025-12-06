Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" проиграл "Алавесу", Захарян вышел на 78-й минуте
Футбол
 
20:31 06.12.2025
"Реал Сосьедад" проиграл "Алавесу", Захарян вышел на 78-й минуте
"Реал Сосьедад" проиграл "Алавесу", Захарян вышел на 78-й минуте
"Реал Сосьедад" проиграл "Алавесу", Захарян вышел на 78-й минуте
"Алавес" обыграл "Реал Сосьедад" в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
футбол
спорт
арсен захарян
реал сосьедад
алавес
чемпионат испании по футболу
жирона
лукас бойе
"Реал Сосьедад" проиграл "Алавесу", Захарян вышел на 78-й минуте

"Реал Сосьедад" проиграл "Алавесу" в матче Ла Лиги

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Алавес" обыграл "Реал Сосьедад" в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании по футболу
06 декабря 2025 • начало в 18:15
Завершен
Алавес
1 : 0
Реал Сосьедад
45‎’‎ • Лукас Бойе (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в городе Витория-Гастейс завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол забил Лукас Бойе (45+4-я минута, с пенальти).
Российский полузащитник Арсен Захарян, представляющий клуб из Сан-Себастьяна, появился на поле на 78-й минуте. Футболист принял участие в 11-й игре в текущем сезоне, имея в активе один гол.
"Реал Сосьедад", набрав 16 очков, занимает 12-е место в таблице Примеры, где "Алавес" с 18 баллами располагается на девятой строчке.
В следующем туре "Реал Сосьедад" примет "Жирону" 12 декабря, "Алавес" 14 декабря дома встретится с мадридским "Реалом".
В другом матче "Вильярреал" одержал домашнюю победу над "Хетафе" - 2:0.
