В Запорожской области прогремели взрывы

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает украинский телеканал ТСН.
В субботу назначенный киевским режимом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров уже заявлял о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит на всей территории Украины.
"Запорожский район - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18