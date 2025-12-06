https://ria.ru/20251206/vsu-2060307801.html
Беженка из Торска рассказала, как ВСУ оборудовали огневую позицию в ее доме
Беженка из Торска рассказала, как ВСУ оборудовали огневую позицию в ее доме - РИА Новости, 06.12.2025
Беженка из Торска рассказала, как ВСУ оборудовали огневую позицию в ее доме
Украинские военные во время боевых действий заняли дом мирной жительницы и оборудовали там огневую позицию, рассказала РИА Новости беженка из села Торское в ДНР РИА Новости, 06.12.2025
донецкая народная республика
