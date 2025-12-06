Рейтинг@Mail.ru
Беженка из Торска рассказала, как ВСУ оборудовали огневую позицию в ее доме
14:32 06.12.2025
Беженка из Торска рассказала, как ВСУ оборудовали огневую позицию в ее доме
Беженка из Торска рассказала, как ВСУ оборудовали огневую позицию в ее доме
Украинские военные во время боевых действий заняли дом мирной жительницы и оборудовали там огневую позицию, рассказала РИА Новости беженка из села Торское в ДНР РИА Новости, 06.12.2025
Беженка из Торска рассказала, как ВСУ оборудовали огневую позицию в ее доме

РИА Новости: ВСУ использовали жилые дома как огневые позиции в Торском

ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские военные во время боевых действий заняли дом мирной жительницы и оборудовали там огневую позицию, рассказала РИА Новости беженка из села Торское в ДНР Светлана Тарасова.
Министерство обороны России 15 мая заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад".
"Зашли (ВСУ в Торском - ред.) в сарай, на чердак, разбили блоки, кирпичи, затащили туда миномет, пулемет и оттуда… (вели огонь - ред.). Они нас об этом не спрашивали", - сказала агентству Тарасова.
