https://ria.ru/20251206/volodin-2060279849.html
Володин заявил, что у навязывающих ЛГБТ* стран нет будущего
Володин заявил, что у навязывающих ЛГБТ* стран нет будущего - РИА Новости, 06.12.2025
Володин заявил, что у навязывающих ЛГБТ* стран нет будущего
Будущего у стран, где продвигают и навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, однополые браки, педофилию и смену пола, нет, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T11:16:00+03:00
2025-12-06T11:16:00+03:00
2025-12-06T11:17:00+03:00
в мире
россия
европа
вячеслав володин
госдума рф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
https://ria.ru/20251010/shtraf-2047586658.html
https://ria.ru/20251126/polsha-2057791411.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, вячеслав володин, госдума рф, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Евросоюз
Володин заявил, что у навязывающих ЛГБТ* стран нет будущего
Володин: у продвигающих нетрадиционные отношения стран нет будущего
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Будущего у стран, где продвигают и навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, однополые браки, педофилию и смену пола, нет, заявил
председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Будущего у стран, где продвигают и навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, однополые браки, педофилию и смену пола, нет", - написал он в своем канале в Max.
Председатель Госдумы напомнил, что с 2022 года в России запрещена любая пропаганда ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено), педофилии и смены пола.
"Ранее в Конституции закрепили, что брак — союз мужчины и женщины. Это выбор граждан нашей страны. В то же время видим, как в ряде стран Европы продолжается агрессивное навязывание людям псевдоценностей. Причём с самого раннего возраста", - отметил Володин.
Он рассказал, что в Англии готовят эксперимент, в ходе которого 226 детям в возрасте от 10 лет, считающим себя трансгендерами, будут вводить блокаторы полового созревания.
"Все государства Евросоюза Европейский суд обязал признавать однополые браки. Те, кто хочет уберечь граждан своих стран от этого, сталкиваются с жёсткими преградами. В Словакии и Венгрии приняли конституционные поправки, закрепляющие только два пола — мужской и женский. Итог: Евросоюз пытается лишить их голоса в Совете ЕС", - напомнил председатель ГД.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.