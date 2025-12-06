Рейтинг@Mail.ru
11:16 06.12.2025 (обновлено: 11:17 06.12.2025)
Володин заявил, что у навязывающих ЛГБТ* стран нет будущего
в мире, россия, европа, вячеслав володин, госдума рф, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Евросоюз
Володин заявил, что у навязывающих ЛГБТ* стран нет будущего

Володин: у продвигающих нетрадиционные отношения стран нет будущего

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Будущего у стран, где продвигают и навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, однополые браки, педофилию и смену пола, нет, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Будущего у стран, где продвигают и навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, однополые браки, педофилию и смену пола, нет", - написал он в своем канале в Max.
Председатель Госдумы напомнил, что с 2022 года в России запрещена любая пропаганда ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено), педофилии и смены пола.
"Ранее в Конституции закрепили, что брак — союз мужчины и женщины. Это выбор граждан нашей страны. В то же время видим, как в ряде стран Европы продолжается агрессивное навязывание людям псевдоценностей. Причём с самого раннего возраста", - отметил Володин.
Он рассказал, что в Англии готовят эксперимент, в ходе которого 226 детям в возрасте от 10 лет, считающим себя трансгендерами, будут вводить блокаторы полового созревания.
"Все государства Евросоюза Европейский суд обязал признавать однополые браки. Те, кто хочет уберечь граждан своих стран от этого, сталкиваются с жёсткими преградами. В Словакии и Венгрии приняли конституционные поправки, закрепляющие только два пола — мужской и женский. Итог: Евросоюз пытается лишить их голоса в Совете ЕС", - напомнил председатель ГД.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
 
