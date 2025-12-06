Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Заречье-Одинцово"
Волейбол
 
21:27 06.12.2025
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Заречье-Одинцово"
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Заречье-Одинцово"
Московское "Динамо" обыграло "Заречье-Одинцово" в матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
/20251205/voleybol-2060228512.html
волейбол, россия, саратов, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо (краснодар, ж), заречье-одинцово (московская область, ж), протон
Волейбол, Спорт, Россия, Саратов, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо (Краснодар, ж), Заречье-Одинцово (Московская область, ж), Протон
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Заречье-Одинцово"

Волейболистки "Динамо" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче чемпионата России

© Фото : Пресс-служба ЖВК "Динамо"Волейболистки московского "Динамо"
Волейболистки московского Динамо - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Пресс-служба ЖВК "Динамо"
Волейболистки московского "Динамо". Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло "Заречье-Одинцово" в матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча прошла в Одинцове и завершилась победой "Динамо" со счетом 3-2 (25:17, 25:17, 16:25, 18:25, 15:6).
"Заречье-Одинцово" потерпело второе поражение при десяти победах и занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. "Динамо" одержало шестую победу при шести поражениях и идет на седьмой строчке.
В 13-м туре "Динамо" примет "Протон" из Саратова, а "Заречье-Одинцово" в гостях сыграет с казанским "Динамо". Обе встречи состоятся 10 декабря.
Результаты других матчей:
"Енисей" - "Динамо-Метар" - 1-3 (20:25, 22:25, 25:20, 16:25);
"Локомотив" - "Омичка" - 3-0 (25:21, 25:18, 26:24).
Волейболистки казанского Динамо - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Ленинградку" в матче Суперлиги
5 декабря, 22:36
 
Волейбол
 
