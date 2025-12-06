https://ria.ru/20251206/volejbolistki-2060348667.html
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Заречье-Одинцово"
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Заречье-Одинцово" - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Заречье-Одинцово"
Московское "Динамо" обыграло "Заречье-Одинцово" в матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T21:27:00+03:00
2025-12-06T21:27:00+03:00
2025-12-06T21:27:00+03:00
волейбол
спорт
россия
саратов
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо (краснодар, ж)
заречье-одинцово (московская область, ж)
протон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837899558_0:0:1135:638_1920x0_80_0_0_b523f1e700a63117fe4921a514704ece.jpg
/20251205/voleybol-2060228512.html
россия
саратов
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837899558_108:0:1117:757_1920x0_80_0_0_3d7b0062a0c1dbe4dc25064967cc1535.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, саратов, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо (краснодар, ж), заречье-одинцово (московская область, ж), протон
Волейбол, Спорт, Россия, Саратов, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо (Краснодар, ж), Заречье-Одинцово (Московская область, ж), Протон
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Заречье-Одинцово"
Волейболистки "Динамо" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче чемпионата России