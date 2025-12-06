Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области сообщили о повреждении энергетического объекта
10:55 06.12.2025
В Одесской области сообщили о повреждении энергетического объекта
В Одесской области сообщили о повреждении энергетического объекта
Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одесской области на юге Украины, заявил в субботу глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 06.12.2025
В Одесской области сообщили о повреждении энергетического объекта

В Одесской области поврежден энергетический объект

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одесской области на юге Украины, заявил в субботу глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Поврежден объект энергетики… Зафиксированы перебои в электро - и теплоснабжении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кипера.
Где именно поврежден объект, глава региона не уточняет.
