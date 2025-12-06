В Одесской области сообщили о повреждении энергетического объекта

https://ria.ru/20251206/ukraina-2060278471.html
Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Одесской области на юге Украины, заявил в субботу глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 06.12.2025
