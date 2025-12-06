Рейтинг@Mail.ru
СМИ: давление на Москву поставило Запад в уязвимое положение
06.12.2025
СМИ: давление на Москву поставило Запад в уязвимое положение
Западные государства, стремясь ослабить Россию и продлить конфликт на Украине, сами оказываются в положении нарастающей уязвимости, заявил турецкий публицист...
СМИ: давление на Москву поставило Запад в уязвимое положение

Türkiye: попытки Запада продлить войну на Украине обернулись его уязвимостью

© AP Photo / LIBKOSВоеннослужащий Украины
Военнослужащий Украины - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / LIBKOS
Военнослужащий Украины. Архивное фото
АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Западные государства, стремясь ослабить Россию и продлить конфликт на Украине, сами оказываются в положении нарастающей уязвимости, заявил турецкий публицист Исмаил Капан в колонке для издания Türkiye.
Европа пытается очернить президента России Владимира Путина, чтобы сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине, написал ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Будут на коленях": на Западе рассказали, как закончится конфликт с Россией
01:11
"Запад, по словам автора, просчитался в своих ожиданиях и сталкивается с последствиями собственной стратегии давления на Москву",- написал Капан.
Он напомнил, что Анкара "с самого начала направляла дипломатические усилия на установление мира". По его словам, именно Турция демонстрировала активность в поиске переговорного решения, тогда как страны Запада "наоборот, делали ставку на продолжение конфликтов".
"Западные правительства, пытаясь ослабить Россию, втягиваются в ещё более сложное положение",- отметил колумнист.
Он добавил, что сейчас на Западе начинают осознавать последствия собственной политики, хотя, как выразился Капан, "сожалению, уже поздно".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Придется заплатить". На Западе признали неудобную правду о России
Вчера, 18:12
 
