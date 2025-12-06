https://ria.ru/20251206/turtsija-2060280762.html
СМИ: давление на Москву поставило Запад в уязвимое положение
АНКАРА, 6 дек - РИА Новости.
Западные государства, стремясь ослабить Россию и продлить конфликт на Украине, сами оказываются в положении нарастающей уязвимости, заявил
турецкий публицист Исмаил Капан в колонке для издания Türkiye.
Европа
пытается очернить президента России Владимира Путина
, чтобы сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине
, написал ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен
в соцсети X.
"Запад, по словам автора, просчитался в своих ожиданиях и сталкивается с последствиями собственной стратегии давления на Москву",- написал Капан.
Он напомнил, что Анкара
"с самого начала направляла дипломатические усилия на установление мира". По его словам, именно Турция
демонстрировала активность в поиске переговорного решения, тогда как страны Запада "наоборот, делали ставку на продолжение конфликтов".
"Западные правительства, пытаясь ослабить Россию, втягиваются в ещё более сложное положение",- отметил колумнист.
Он добавил, что сейчас на Западе начинают осознавать последствия собственной политики, хотя, как выразился Капан, "сожалению, уже поздно".