СМИ: шесть человек погибли, 11 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
10:48 06.12.2025
СМИ: шесть человек погибли, 11 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
СМИ: шесть человек погибли, 11 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Шесть человек погибли, 11 пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Османие на юге республики, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T10:48:00+03:00
2025-12-06T10:48:00+03:00
СМИ: шесть человек погибли, 11 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Anadolu: шесть человек погибли и 11 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Шесть человек погибли, 11 пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Османие на юге республики, передает агентство Anadolu.
"По полученной информации, пассажирский автобус, водитель которого пока не установлен, врезался в грузовик, который двигался в том же направлении (в провинции Османие - ред.). В результате столкновения автобус получил серьезные повреждения, некоторые пассажиры оказались заблокированы в салоне. По получении сообщения на место происшествия были направлены многочисленные бригады пожарных, медиков, полиции и жандармерии. После длительных усилий спасатели извлекли заблокированных пассажиров из салона. По результатам первичного осмотра, проведенного медиками, было установлено, что шесть человек погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении агентства.
Одиннадцать пострадавших доставили на машинах "скорой" в различные больницы Османие и поместили на лечение, добавляет агентство.
По факту аварии правоохранители начали расследование, уточняет агентство.
Последствия ДТП с автобусом рядом с поселком Ризомилос в центральной Греции - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Греции автобус с паломниками попал в ДТП
16 ноября, 14:31
