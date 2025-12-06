СМИ: шесть человек погибли, 11 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Шесть человек погибли, 11 пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Османие на юге республики, передает агентство Anadolu.
"По полученной информации, пассажирский автобус, водитель которого пока не установлен, врезался в грузовик, который двигался в том же направлении (в провинции Османие - ред.). В результате столкновения автобус получил серьезные повреждения, некоторые пассажиры оказались заблокированы в салоне. По получении сообщения на место происшествия были направлены многочисленные бригады пожарных, медиков, полиции и жандармерии. После длительных усилий спасатели извлекли заблокированных пассажиров из салона. По результатам первичного осмотра, проведенного медиками, было установлено, что шесть человек погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении агентства.
Одиннадцать пострадавших доставили на машинах "скорой" в различные больницы Османие и поместили на лечение, добавляет агентство.
По факту аварии правоохранители начали расследование, уточняет агентство.
