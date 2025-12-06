Поединок с участием Царукяна возглавит турнир по джиу-джитсу в Москве

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лидер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин армянского происхождения Арман Царукян примет участие в турнире по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ 20, который состоится 17 декабря в Москве, сообщается в Telegram-канале соревнования.
Турнир примет волейбольная арена "Динамо". Имя соперника Царукяна пока не объявлено. Поединок с участием Царукяна возглавит турнир и пройдет в формате "без ги", при котором соперники борются без использования специальной одежды. В том же формате на турнире состоится поединок между российским тяжеловесом UFC Александром Волковым и бойцом смешанных единоборств Евгением Гончаровым.
В сентябре Царукян выступил в турнире ACBJJ 18 в Москве, где одержал победу над бывшим чемпионом UFC в легком весе Бенсоном Хендерсоном, завершив бой удушающим приемом.
Царукяну 29 лет. В январе он должен был встретиться с Исламом Махачевым в бою за титул чемпиона UFC в легком весе, однако снялся из-за травмы. На его счету 23 победы и три поражения в ММА. В рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории (P4P) он занимает 13-е место и является первым номером легкого дивизиона. При этом в ноябре UFC анонсировал бой между британцем Пэдди Пимблеттом и американцем Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона в легком весе. Действующий обладатель пояса Илия Топурия ранее заявил, что из-за тяжелого периода в личной жизни не будет выступать в первом квартале 2026 года, и выразил готовность оставить титул.