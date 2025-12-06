Рейтинг@Mail.ru
Россияне завоевали три медали в последний день молодежного ЧМ по тхэквондо - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
17:42 06.12.2025
Россияне завоевали три медали в последний день молодежного ЧМ по тхэквондо
Россияне завоевали три медали в последний день молодежного ЧМ по тхэквондо
Российские тхэквондисты завоевали одну золотую и две бронзовые медали в последний день молодежного чемпионата мира (до 21 года), который проходит в Найроби... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
спорт, южная корея, тхэквондо
Россияне завоевали три медали в последний день молодежного ЧМ по тхэквондо

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские тхэквондисты завоевали одну золотую и две бронзовые медали в последний день молодежного чемпионата мира (до 21 года), который проходит в Найроби (Кения).
В весовой категории до 46 кг среди женщин золото завоевала россиянка Алиса Ангелова, которая в финале одержала победу над представительницей Южной Кореи Ю Мин Ли.
В категории до 87 кг Владислав Будин завоевал бронзу, как и его соотечественница Анастасия Баннова в весе до 62 кг.
Молодежный чемпионат мира в Найроби проходил с 3 по 6 декабря. Российские тхэквондисты выступали в нейтральном статусе.
Соревнования по тхэквондо - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Российская тхэквондистка взяла серебро молодежного чемпионата мира
5 декабря, 17:35
 
ЕдиноборстваСпортЮжная КореяТхэквондо
 
