Сырский сделал громкое заявление о территориях
Сырский сделал громкое заявление о территориях - РИА Новости, 06.12.2025
Сырский сделал громкое заявление о территориях
Главком ВСУ Александр Сырский, несмотря на предпринимаемые сторонами попытки найти пути разрешения конфликта, назвал неприемлемым отказ Украины от территорий
Сырский сделал громкое заявление о территориях
Главком ВСУ Сырский назвал неприемлемым отказ Украины от территорий
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский, несмотря на предпринимаемые сторонами попытки найти пути разрешения конфликта, назвал неприемлемым отказ Украины от территорий и фактически заявил о готовности воевать дальше. Об этом он сказал в интервью Sky News.
"В моем понимании, справедливый мир — это мир без предварительных условий, без уступки территорий. Это означает остановку на нынешней линии соприкосновения", — утверждает он.
Сырский добавил, что сначала нужно добиться прекращения огня, а потом начинать переговоры. При этом, отвечая на вопрос, готовы ли ВСУ продолжать боевые действия, он сказал, что ресурсы для этого имеются, но при этом попросил у европейцев предоставить дополнительную помощь "в случае необходимости".
Представитель Кремля Дмитрий Песков
заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя
отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.