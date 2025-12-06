МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский, несмотря на предпринимаемые сторонами попытки найти пути разрешения конфликта, назвал неприемлемым отказ Украины от территорий и фактически заявил о готовности воевать дальше. Об этом он сказал в интервью Sky News.

"В моем понимании, справедливый мир — это мир без предварительных условий, без уступки территорий. Это означает остановку на нынешней линии соприкосновения", — утверждает он.





Представитель Кремля Сырский добавил, что сначала нужно добиться прекращения огня, а потом начинать переговоры. При этом, отвечая на вопрос, готовы ли ВСУ продолжать боевые действия, он сказал, что ресурсы для этого имеются, но при этом попросил у европейцев предоставить дополнительную помощь "в случае необходимости".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.