Сырский сделал громкое заявление о территориях - РИА Новости, 06.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 06.12.2025 (обновлено: 15:37 06.12.2025)
Сырский сделал громкое заявление о территориях
Сырский сделал громкое заявление о территориях - РИА Новости, 06.12.2025
Сырский сделал громкое заявление о территориях
Главком ВСУ Александр Сырский, несмотря на предпринимаемые сторонами попытки найти пути разрешения конфликта, назвал неприемлемым отказ Украины от территорий и... РИА Новости, 06.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
россия
киев
вооруженные силы украины
украина
россия
киев
в мире, украина, александр сырский, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Сырский сделал громкое заявление о территориях

Главком ВСУ Сырский назвал неприемлемым отказ Украины от территорий

Александр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский, несмотря на предпринимаемые сторонами попытки найти пути разрешения конфликта, назвал неприемлемым отказ Украины от территорий и фактически заявил о готовности воевать дальше. Об этом он сказал в интервью Sky News.
"В моем понимании, справедливый мир — это мир без предварительных условий, без уступки территорий. Это означает остановку на нынешней линии соприкосновения", — утверждает он.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
На Западе сделали заявление из-за случившегося в конфликте на Украине
10:54
Сырский добавил, что сначала нужно добиться прекращения огня, а потом начинать переговоры. При этом, отвечая на вопрос, готовы ли ВСУ продолжать боевые действия, он сказал, что ресурсы для этого имеются, но при этом попросил у европейцев предоставить дополнительную помощь "в случае необходимости".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
На Западе необычно высказались о войне с Россией
12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр СырскийРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала