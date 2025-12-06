https://ria.ru/20251206/ssha-2060338369.html
Байден оговорился в названии родной страны
Экс-президент США Джо Байден вновь допустил оговорку - на этот раз в названии родной страны, окрестив ее нечто созвучным с "Америготит" ("Amerigotit"). РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T19:22:00+03:00
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден вновь допустил оговорку - на этот раз в названии родной страны, окрестив ее нечто созвучным с "Америготит" ("Amerigotit").
Байден
, будучи старейшим президентом в истории США
на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
"Пока мы сохраняем веру, надежду и поднимаемся снова, и помним, кто, черт возьми, мы такие - мы Соединенные Штаты Америготит", – пробормотал 83-летний Байден.
Он, вероятно, хотел использовать "got it", тогда бы вторая часть предложения звучала следующим образом: "Мы - Соединенные Штаты Америки, понятно?". Тем не менее, экс-президент не смог четко и членораздельно выговорить это, в связи с чем получилась "Америготит".
На ляп обратили внимание крупные СМИ. К примеру, New York Post и Fox News также подтверждают, что тот сказал "Amerigotit" вместо "Америки".
Соответствующее заявление он сделал в пятницу на форуме ЛГБТ*-лидеров.
* Запрещенная в России экстремистская организация.