19:22 06.12.2025
Байден оговорился в названии родной страны
в мире
сша
джо байден
сша
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден вновь допустил оговорку - на этот раз в названии родной страны, окрестив ее нечто созвучным с "Америготит" ("Amerigotit").
Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
"Пока мы сохраняем веру, надежду и поднимаемся снова, и помним, кто, черт возьми, мы такие - мы Соединенные Штаты Америготит", – пробормотал 83-летний Байден.
Он, вероятно, хотел использовать "got it", тогда бы вторая часть предложения звучала следующим образом: "Мы - Соединенные Штаты Америки, понятно?". Тем не менее, экс-президент не смог четко и членораздельно выговорить это, в связи с чем получилась "Америготит".
На ляп обратили внимание крупные СМИ. К примеру, New York Post и Fox News также подтверждают, что тот сказал "Amerigotit" вместо "Америки".
Соответствующее заявление он сделал в пятницу на форуме ЛГБТ*-лидеров.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
В миреСШАДжо Байден
 
 
