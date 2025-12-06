Байден оговорился в названии родной страны

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден вновь допустил оговорку - на этот раз в названии родной страны, окрестив ее нечто созвучным с "Америготит" ("Amerigotit").

Байден , будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.

"Пока мы сохраняем веру, надежду и поднимаемся снова, и помним, кто, черт возьми, мы такие - мы Соединенные Штаты Америготит", – пробормотал 83-летний Байден.

Он, вероятно, хотел использовать "got it", тогда бы вторая часть предложения звучала следующим образом: "Мы - Соединенные Штаты Америки, понятно?". Тем не менее, экс-президент не смог четко и членораздельно выговорить это, в связи с чем получилась "Америготит".

На ляп обратили внимание крупные СМИ. К примеру, New York Post и Fox News также подтверждают, что тот сказал "Amerigotit" вместо "Америки".

Соответствующее заявление он сделал в пятницу на форуме ЛГБТ*-лидеров.