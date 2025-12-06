https://ria.ru/20251206/spetsoperatsiya-2060250895.html
Беженец из Торского рассказал, как его вывел раненный российский солдат
Беженец из Торского рассказал, как его вывел раненный российский солдат
Беженец из села Торское в ДНР Владимир Мединцев рассказал РИА Новости, как его вместе с женой вывел раненый российский солдат, они шли 10 километров по... РИА Новости, 06.12.2025
Беженец из Торского рассказал, как его вывел раненный российский солдат
ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Беженец из села Торское в ДНР Владимир Мединцев рассказал РИА Новости, как его вместе с женой вывел раненый российский солдат, они шли 10 километров по пересеченной местности.
"Солдат нас выводил, раненый был, в соседнем подвале, ранен в спину. Вывел ночью. Он по дороге впереди нас тянул с женой, пакеты… по лесу шли, оно (вражеские БПЛА – ред.) летает - убегали, прятались под деревья. Восемь часов шли по лесу, больше 10 километров", – сказал Мединцев.
Он добавил, что они смогли добраться к российским позициям к рассвету, там им сделали кофе, накормили и выдали свежую одежду.
Минобороны России сообщило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.