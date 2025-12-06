Рейтинг@Mail.ru
Беженец из Торского рассказал, как его вывел раненный российский солдат - РИА Новости, 06.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 06.12.2025
Беженец из Торского рассказал, как его вывел раненный российский солдат
ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Беженец из села Торское в ДНР Владимир Мединцев рассказал РИА Новости, как его вместе с женой вывел раненый российский солдат, они шли 10 километров по пересеченной местности.
"Солдат нас выводил, раненый был, в соседнем подвале, ранен в спину. Вывел ночью. Он по дороге впереди нас тянул с женой, пакеты… по лесу шли, оно (вражеские БПЛА – ред.) летает - убегали, прятались под деревья. Восемь часов шли по лесу, больше 10 километров", – сказал Мединцев.
Он добавил, что они смогли добраться к российским позициям к рассвету, там им сделали кофе, накормили и выдали свежую одежду.
Минобороны России сообщило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
