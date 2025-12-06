Рейтинг@Mail.ru
Новый скандал вокруг "Спартака". Судья украл два гола у "Динамо"?
Футбол
 
19:05 06.12.2025
Новый скандал вокруг "Спартака". Судья украл два гола у "Динамо"?
Новый скандал вокруг "Спартака". Судья украл два гола у "Динамо"?
Московские "Спартак" и "Динамо" разошлись миром в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась судейским скандалом, ведь два гола "Динамо" РИА Новости Спорт, 06.12.2025
/20251122/spartak-tsska-2056831407.html
/20251118/dinamo-2055615020.html
российская премьер-лига (рпл), максим осипенко, иван сергеев (1995), дмитрий скопинцев, андрей лунев, александр максименко
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Ролан Гусев, Спартак Москва, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Максим Осипенко, Иван Сергеев (1995), Дмитрий Скопинцев, Андрей Лунев, Александр Максименко
Новый скандал вокруг "Спартака". Судья украл два гола у "Динамо"?

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России

Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Московские "Спартак" и "Динамо" разошлись миром в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась судейским скандалом, ведь два гола "Динамо" были отменены судейской бригадой после просмотра VAR — РИА Новости Спорт делится главными наблюдениями по противостоянию в Тушине.

Матч памяти легенды

Субботняя встреча была посвящена спартаковцу Никите Павловичу Симоняну, который скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Перед матчем прошло множество мероприятий, связанных с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР. Так, трибуна А домашнего стадиона "Спартака" получила имя лучшего бомбардира в истории команды, Звезда Героя Труда Никиты Павловича передали в музей "Спартака", а перед стартовым свистком на арене были исполнены любимые песни ушедшей иконы отечественного спорта.
Отметим, что команды вышли на поле в специальных футболках и с траурными повязками на рукавах. Помимо этого, хозяева вывесили красивые баннеры, перед стартовым свистком состоялась минута молчания, а символический первый удар по мячу нанесли родные Никиты Павловича.
Акция в память о Никите Симоняне в начале матча между Спартаком и Динамо - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Акция в память о Никите Симоняне в начале матча между "Спартаком" и "Динамо"

Дерби без тренеров

В сентябре команды встречались в первом круге РПЛ в Петровском парке, и тогда клубами рулили Деян Станкович, который схлопотал удаление за оскорбление судьи и получил длительную дисквалификацию, и Валерий Карпин, чье "Динамо", даже играя в большинстве большую часть встречи, не смогло победить (2:2).
Пролетело почти три месяца, и на тренерских мостиках мы видим новые лица. Со Станковичем "Спартак" наконец попрощался, чему и сам серб, кажется, был рад — его место занял Вадим Романов, с которым москвичи сразу же победили ЦСКА, однако ничего не смогли сделать с калининградской "Балтикой". Карпин же решил сосредоточиться на работе в сборной России, признав тяжесть совмещения работы в команде №1 и "Динамо". На замену сразу же пришел Ролан Гусев, который начал хорошо, но в прошлом туре сенсационно проиграл грозненскому "Ахмату".
Не сомневаемся, что "Спартак" и "Динамо" ищут более статусных тренеров. А пока на дерби обе команды вышли под руководством специалистов с приставкой "исполняющий обязанности". Когда еще такое было?
22 ноября, 19:05

Скандальные офсайды

Вот самые интересные моменты матча. Первый случился на шестой минуте, когда динамовцы открыли счет благодаря замыканию Константина Тюкавина. Но нет, судья Инал Танашев гол не засчитал из-за офсайда, и даже видеоповтор не изменил решение арбитра. Затем показали запись ТВ-аудитории, скриншот с расчерченными линиями разлетелся по соцсетям… И полное недоумение, где там обнаружилось положение "вне игры"?
В остальном матч не получился насыщенным на опасные моменты. Футболисты мыслями были уже в отпуске, что не могло не сказаться на настрое. На 19-й минуте Пабло Солари ушел от защитника и отпасовал в центр штрафной, но на перехвате сыграл Максим Осипенко, который отбил передачу… Но точно в собственные ворота, мимо Андрея Лунева.
"Динамо" ничем не впечатляло в атаке, однако неплохая комбинация прошла на исходе часа игры, после которой вратарь "Спартака" Александр Максименко достал мяч из сетки. Это Дмитрий Скопинцев простреливал на нападающего, но, в отличие от гола первого, передачу никто не накрыл, и Иван Сергеев закатил в пустые.
Вторая отмена динамовского гола ("отличился" Николас Маричаль) произошла в самой концовке. Что, конечно, шокирует, но все же тут положение "вне игры" и участие в эпизоде залезшего в офсайд Эль-Мехди Маухуба показались более явными. И все равно неоднозначными! Вот такая недосказанность — за восемь добавленных минут москвичи сильнейшего не выявили, хотя шикарная возможность приговорить "Динамо" была у Кристофера Мартинса.
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Футбол. РПЛ. "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва)
Что творится с "Динамо"?

Возможно, после зимнего перерыва что-то изменится, однако пока "бело-голубые" — главное разочарование нынешнего сезона чемпионата России. Не берем во внимание сегодняшнюю встречу и два отмененных гола… И получаем десятое место, пять побед при семи поражениях и 27-26 в графе "разница забитых и пропущенных мячей". С таким составом москвичи могли бороться за золото, однако сейчас осели во второй половине турнирной таблицы.
Возможно, ситуация изменится с приходом нового тренера. Гусев с испытанием "четыре матча — четыре победы" не справился.

"Спартаку" под Новый год получше

Шестое место — явно не тот результат, которого ждут от "красно-белых". И в то же время "народная команда" не производит такого впечатления безнадеги, как ее сегодняшний соперник. "Спартак" (пока еще) Вадима Романова остается шестым, и при условии продуктивной подготовки к весеннему отрезку сезона и хорошему выбору нового рулевого даже может вмешаться в титульную гонку.
На данный момент отставание от лидера составляет восемь очков.
18 ноября, 08:00
 
Ролан ГусевСпартак МоскваДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Максим ОсипенкоИван Сергеев (1995)Дмитрий СкопинцевАндрей ЛуневАлександр Максименко
 
