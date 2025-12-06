Новый скандал вокруг "Спартака". Судья украл два гола у "Динамо"?

Московские "Спартак" и "Динамо" разошлись миром в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась судейским скандалом, ведь два гола "Динамо" были отменены судейской бригадой после просмотра VAR — РИА Новости Спорт делится главными наблюдениями по противостоянию в Тушине.

Матч памяти легенды

Субботняя встреча была посвящена спартаковцу Никите Павловичу Симоняну, который скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Перед матчем прошло множество мероприятий, связанных с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР. Так, трибуна А домашнего стадиона "Спартака" получила имя лучшего бомбардира в истории команды, Звезда Героя Труда Никиты Павловича передали в музей "Спартака", а перед стартовым свистком на арене были исполнены любимые песни ушедшей иконы отечественного спорта.

Отметим, что команды вышли на поле в специальных футболках и с траурными повязками на рукавах. Помимо этого, хозяева вывесили красивые баннеры, перед стартовым свистком состоялась минута молчания, а символический первый удар по мячу нанесли родные Никиты Павловича.

Дерби без тренеров

В сентябре команды встречались в первом круге РПЛ в Петровском парке, и тогда клубами рулили Деян Станкович, который схлопотал удаление за оскорбление судьи и получил длительную дисквалификацию, и Валерий Карпин, чье "Динамо", даже играя в большинстве большую часть встречи, не смогло победить (2:2).

Пролетело почти три месяца, и на тренерских мостиках мы видим новые лица. Со Станковичем "Спартак" наконец попрощался, чему и сам серб, кажется, был рад — его место занял Вадим Романов, с которым москвичи сразу же победили ЦСКА, однако ничего не смогли сделать с калининградской "Балтикой". Карпин же решил сосредоточиться на работе в сборной России, признав тяжесть совмещения работы в команде №1 и "Динамо". На замену сразу же пришел Ролан Гусев, который начал хорошо, но в прошлом туре сенсационно проиграл грозненскому "Ахмату".

Не сомневаемся, что "Спартак" и "Динамо" ищут более статусных тренеров. А пока на дерби обе команды вышли под руководством специалистов с приставкой "исполняющий обязанности". Когда еще такое было?

Скандальные офсайды

Вот самые интересные моменты матча. Первый случился на шестой минуте, когда динамовцы открыли счет благодаря замыканию Константина Тюкавина. Но нет, судья Инал Танашев гол не засчитал из-за офсайда, и даже видеоповтор не изменил решение арбитра. Затем показали запись ТВ-аудитории, скриншот с расчерченными линиями разлетелся по соцсетям… И полное недоумение, где там обнаружилось положение "вне игры"?

В остальном матч не получился насыщенным на опасные моменты. Футболисты мыслями были уже в отпуске, что не могло не сказаться на настрое. На 19-й минуте Пабло Солари ушел от защитника и отпасовал в центр штрафной, но на перехвате сыграл Максим Осипенко, который отбил передачу… Но точно в собственные ворота, мимо Андрея Лунева.

"Динамо" ничем не впечатляло в атаке, однако неплохая комбинация прошла на исходе часа игры, после которой вратарь "Спартака" Александр Максименко достал мяч из сетки. Это Дмитрий Скопинцев простреливал на нападающего, но, в отличие от гола первого, передачу никто не накрыл, и Иван Сергеев закатил в пустые.

Вторая отмена динамовского гола ("отличился" Николас Маричаль) произошла в самой концовке. Что, конечно, шокирует, но все же тут положение "вне игры" и участие в эпизоде залезшего в офсайд Эль-Мехди Маухуба показались более явными. И все равно неоднозначными! Вот такая недосказанность — за восемь добавленных минут москвичи сильнейшего не выявили, хотя шикарная возможность приговорить "Динамо" была у Кристофера Мартинса.

Что творится с "Динамо"?

Возможно, после зимнего перерыва что-то изменится, однако пока "бело-голубые" — главное разочарование нынешнего сезона чемпионата России. Не берем во внимание сегодняшнюю встречу и два отмененных гола… И получаем десятое место, пять побед при семи поражениях и 27-26 в графе "разница забитых и пропущенных мячей". С таким составом москвичи могли бороться за золото, однако сейчас осели во второй половине турнирной таблицы.

Возможно, ситуация изменится с приходом нового тренера. Гусев с испытанием "четыре матча — четыре победы" не справился.

"Спартаку" под Новый год получше

Шестое место — явно не тот результат, которого ждут от "красно-белых". И в то же время "народная команда" не производит такого впечатления безнадеги, как ее сегодняшний соперник. "Спартак" (пока еще) Вадима Романова остается шестым, и при условии продуктивной подготовки к весеннему отрезку сезона и хорошему выбору нового рулевого даже может вмешаться в титульную гонку.