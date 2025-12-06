В России выбрали слово года

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Тревожность" стала главным "Словом года — 2025" по итогам народного голосования, заявили РИА Новости в пресс-службе проекта.

« "Главное слово года определяли интернет-пользователи в ходе голосования на сайте книжной сети "Читай-город" с апреля по декабрь 2025-го. Им стала "тревожность" — слово набрало наибольшее количество голосов пользователей (36 процентов), отразив эмоциональное состояние общества в 2025 году", — говорится в сообщении.

Среди претендентов также были слова "Вера", "Договорнячок", "Кринж", "Любовь", "Мир", "Надежда", "Ожидание", "Перемены", "Победа".

Организаторами выступили импринт "Лингва", издательство "Мир и Образование" и филологический проект "Скворцовские чтения". Проект реализуют по четырем направлениям. Так, в категории "Гуманитарная сфера" отбирали слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы, в "Техносфере" — слова, связанные с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь. В направлении "Сленг" претенденты отражают молодежный и интернет-сленг, а "Всенародное слово" выбирали из лексики интернет-пользователей.

Победитель в номинации "Гуманитарная сфера" — слово "ИИ" — отражает важную роль искусственного интеллекта не только как технологии, но и как культурного и социального феномена. В шорт-лист категории вошли: "Вера", "Лабубу", "Любовь", "Патриотизм", "Переговоры", "Победа", "Поиск", "Ценности", "Цензура".

В категории "Техносфера" лидировало слово "Промпт", означающее краткую инструкцию для ИИ. Финалистами также были "Алгоритмы", "БПЛА", "DDoS-атака", "ИИ", "Импортонезависимость", "Кибербезопасность", "Национальный мессенджер", "План "Ковер", "Цифровой рубль".

Самым популярным словом в категории "Сленг" стало "Окак": мем с удивленным котом в худи превратился в универсальную языковую реакцию. В топ-10 также вошли "Бомбардиро крокодило", "Брейнрот", "НПС", "Пикми", "Свага", "Сигма", "Сияй", "Слоняра", "Токсик".