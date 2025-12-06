https://ria.ru/20251206/sevastopol-2060278584.html
Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в РДКБ
Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в РДКБ - РИА Новости, 06.12.2025
Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в РДКБ
Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку транспортировали на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ в Москве в крайне тяжёлом... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T10:56:00+03:00
2025-12-06T10:56:00+03:00
2025-12-06T13:21:00+03:00
происшествия
севастополь
москва
михаил развожаев
вооруженные силы украины
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060298730_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_34659062b8a4bd146bac326aa77aa51e.jpg
https://ria.ru/20251205/vsu-2060214465.html
https://ria.ru/20251022/ataka-2049833929.html
севастополь
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060298730_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bf79ab6418bd835d45118a5617d0d3bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, москва, михаил развожаев, вооруженные силы украины, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Севастополь, Москва, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в РДКБ
РИАН: пострадавшую при атаке ВСУ в Севастополе девочку доставили в Москву на ИВЛ
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку транспортировали на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ в Москве в крайне тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ, сейчас ей проводится комплексная интенсивная терапия, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев
сообщал, что пятнадцатилетняя девочка ранена осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе, ее транспортировали в больницу в тяжелом состоянии, прооперировали, состояние оценивалось как крайне тяжелое и нестабильное. Позже он сообщил, что состояние девочки стабильно, ее отправили на лечение в Москву
в Российскую детскую клиническую больницу.
"Пятнадцатилетняя девочка, получившая тяжелые минно-взрывные ранения при атаке ВСУ
на Севастополь 30 ноября, сегодня поступила в Российскую детскую клиническую больницу. Ребёнок был транспортирован из Севастополя в крайне тяжёлом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких спецбортом в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ
", - сообщили в медучреждении.
Руководитель Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения РДКБ Дмитрий Прометной рассказал, что при поступлении в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ девочке проведено полное лабораторное обследование, в экстренном порядке начата заместительная почечная терапия.
"Ребенок находится под наблюдением врачей реаниматологов, проводится комплексная интенсивная терапия. Пациентка осмотрена мультидисциплинарной бригадой врачей: детским хирургом, нейрохирургом, офтальмологом, оториноларингологом. После стабилизации состояния планируется дополнительное инструментальное обследование для определения дальнейшей тактики лечения", - рассказал Прометной, чьи слова приводит пресс-служба.
Вся необходимая высокотехнологичная и высококвалифицированная помощь пациентке оказывается в полном объеме.