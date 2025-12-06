Рейтинг@Mail.ru
10:56 06.12.2025 (обновлено: 13:21 06.12.2025)
Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в РДКБ
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку транспортировали на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ в Москве в крайне тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ, сейчас ей проводится комплексная интенсивная терапия, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что пятнадцатилетняя девочка ранена осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе, ее транспортировали в больницу в тяжелом состоянии, прооперировали, состояние оценивалось как крайне тяжелое и нестабильное. Позже он сообщил, что состояние девочки стабильно, ее отправили на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу.
"Пятнадцатилетняя девочка, получившая тяжелые минно-взрывные ранения при атаке ВСУ на Севастополь 30 ноября, сегодня поступила в Российскую детскую клиническую больницу. Ребёнок был транспортирован из Севастополя в крайне тяжёлом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких спецбортом в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ", - сообщили в медучреждении.
Руководитель Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения РДКБ Дмитрий Прометной рассказал, что при поступлении в отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ девочке проведено полное лабораторное обследование, в экстренном порядке начата заместительная почечная терапия.
"Ребенок находится под наблюдением врачей реаниматологов, проводится комплексная интенсивная терапия. Пациентка осмотрена мультидисциплинарной бригадой врачей: детским хирургом, нейрохирургом, офтальмологом, оториноларингологом. После стабилизации состояния планируется дополнительное инструментальное обследование для определения дальнейшей тактики лечения", - рассказал Прометной, чьи слова приводит пресс-служба.
Вся необходимая высокотехнологичная и высококвалифицированная помощь пациентке оказывается в полном объеме.
