"Где моя семья?": как идеальный муж и отец обманул всю Америку
08:47 06.12.2025
"Где моя семья?": как идеальный муж и отец обманул всю Америку
"Где моя семья?": как идеальный муж и отец обманул всю Америку
"Где моя семья?": как идеальный муж и отец обманул всю Америку

© Getty Images / RJ Sangosti Кристофер Уоттс
© Getty Images / RJ Sangosti
Кристофер Уоттс
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Неспокойный Крис Уоттс позвонил в полицию. Его беременная жена и две маленькие дочери пропали. Дом был пуст. Обручальное кольцо — на кровати. Крис вышел в прямой эфир местных телеканалов и со слезами на глазах умолял семью вернуться. Вся Америка переживала за молодого отца. Через три дня полиция нашла тела. И выяснила то, во что не хотелось верить.

Идеальная семья

Крис Уоттс и Шеннон Жечек познакомились в 2010 году. Поженились в 2012-м. Переехали в Колорадо, в пригород Денвера, в городок Фредерик. Купили красивый дом на Саратога-Трейл.
© Pixabay / PexelsМолодожены
© Pixabay / Pexels
Молодожены
У них родились две дочери: Белла — в 2013 году и Селеста — в 2015-м. Крис работал оператором на нефтяном месторождении в компании Anadarko Petroleum. Шеннон продавала продукцию компании Le-Vel — витамины и БАДы под брендом Thrive — через многоуровневый маркетинг. Вела соцсети, выкладывала фото счастливой семьи. Улыбающиеся девочки, заботливый папа, красивая мама.
В 2015 году пара объявила себя банкротами: долги достигли почти 450 тысяч долларов при совокупном доходе около 100 тысяч. Но они справились с ситуацией. Шеннон много работала, ездила на бизнес-тренинги. Крис помогал с детьми.
Летом 2018-го 34-летняя Шеннон узнала, что снова беременна. Мальчик. Они уже выбрали имя — Нико.
© iStock.com / Bohdan BevzБеременность
© iStock.com / Bohdan Bevz
Беременность

День, когда все исчезло

Шеннон вернулась из командировки в Аризону 13 августа 2018 года, около двух часов ночи. Ее подвезла подруга и коллега Никола Аткинсон. Дома ждали 33-летний Крис и девочки.
Утром Аткинсон пыталась связаться с Шеннон — та не отвечала на сообщения. Пропустила встречу. Аткинсон забеспокоилась. Позвонила Крису на работу. Потом — в полицию Фредерика.
Крис примчался домой. Впустил полицию внутрь и разрешил обыскать все. Офицеры нашли сумку Шеннон с ключами от машины и телефоном. Аткинсон утверждала: Шеннон никогда бы не оставила сумку — там были лекарства от волчанки, которые она принимала ежедневно. Машина стояла в гараже. Обручальное кольцо лежало на супружеской кровати.
© iStock.com / simarikДевушка снимает свадебное кольцо
© iStock.com / simarik
Девушка снимает свадебное кольцо
На следующий день, 14 августа, Шеннон и ее дочерей четырех и трех лет официально объявили пропавшими. Бюро расследований Колорадо выпустило экстренные оповещения о пропаже.

Слезы перед камерой

Крис Уоттс дал интервью местному телеканалу. "Когда я пришел домой и зашел в дом — ничего. Исчезли. Ничего здесь не было, — говорил он со слезами на глазах, глядя в камеру. — Мои дети — это моя жизнь".
Крис умолял жену вернуться. Говорил, что хочет все исправить, что любит семью и просто мечтает, чтобы все были дома и в безопасности.
© Depositphotos.com / Ana Blazic PavlovicМужчина умоляет о прощении
© Depositphotos.com / Ana Blazic Pavlovic
Мужчина умоляет о прощении
Вся страна сочувствовала его горю. Соседи организовывали поиски. Волонтеры расклеивали листовки. В социальных сетях люди молились за семью.

Ниточка, за которую потянули

На следующий день, 15 августа, к делу подключилось ФБР. Крису Уоттсу предложили пройти проверку на полиграфе. Он согласился — и провалил тест.
Следователи начали копать глубже. Выяснилось: Крис встречается с коллегой по работе — Николь Кессингер. Роман начался летом. Кессингер не знала, что он женат.
© Fotolia / MartinanРоман на работе
© Fotolia / Martinan
Роман на работе
Крис водил любовницу в музеи, бары, рестораны. Они вместе ездили в национальный парк на юге Колорадо, пока Шеннон была в Северной Каролине у родителей. Он искал в интернете уединенные места для отдыха в Аспене, куда планировал свозить новую девушку.
"По какой-то причине развод не был для него вариантом", — скажет позже прокурор Майкл Рурк. Когда следователи прижали Криса к стенке, сначала он признался отцу в содеянном. А потом — полиции.

Место захоронения

Крис показал на карте нефтяного месторождения, где находятся тела. Следователи приехали туда 16 августа поздно вечером.
Тело Шеннон нашли закопанным рядом с нефтехранилищами. Тела Беллы и Селесты — в коммерческих нефтяных цистернах на территории компании, где работал Крис.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНефтяные резервуары
"Глядя на эти нефтяные резервуары, видя размер люка наверху (20 сантиметров) и осознавая необходимость вытаскивать их оттуда, я бы не пожелал такого даже своему злейшему врагу", — сказал окружной прокурор Майкл Рурк.

Приговор

Сначала Крис пытался объяснить все "аффектом", говоря, что увидел жену в сложной ситуации с детьми. Якобы это она сама напала на девочек после того, как он сказал, что хочет развода. Следователи не поверили. А 16 ноября 2018-го Крис Уоттс признал себя виновным. Он говорил о новой любви, о желании "начать все заново".
© Getty Images / PoolОтец и брат Шеннон на оглашении приговора Крису Уоттсу
© Getty Images / Pool
Отец и брат Шеннон на оглашении приговора Крису Уоттсу
Крису Уоттсу предъявили обвинения по девяти пунктам 21 августа. Семья Шеннон не хотела высшей меры наказания. Суд согласился. Тогда Уоттс получил приговор: пять пожизненных сроков без права на досрочное освобождение. Плюс 48 лет за прерывание беременности Шеннон. Плюс 36 лет за манипуляции с телами.
На оглашении приговора отец Шеннон — Фрэнк Жечек — назвал Криса "злым монстром": "Я доверил тебе заботиться о них..." Брат Шеннон дополнил: "Ты не заслуживаешь называться мужчиной".
Мать Криса тоже пришла на процесс. Обернулась к сыну со слезами: "Мы любили тебя с самого начала и любим сейчас... Мы прощаем тебя, сын".

Детали, от которых стынет кровь

В феврале 2019 года следователи приехали к Крису Уоттсу в тюрьму в Висконсине. Интервью оказалось тяжелым: он описал утро 13 августа так, что стало ясно — все происходило не в состоянии аффекта. Преступник действовал последовательно, понимая, что совершает.
"Мы никогда... Никто даже не представлял, что девочки были живы, когда он вез их к нефтяному месторождению", — скажет позже один из следователей.
© Getty Images / PoolКристофер Уоттс
© Getty Images / Pool
Кристофер Уоттс
Специальный агент Бюро расследований Колорадо Кирби Льюис, проработавший в правоохранительных органах больше 30 лет и расследовавший более 170 случаев убийств, признался: "Я обычно не становлюсь эмоциональным. Я умею отстраняться до определенной степени. Но от этого дела я не смог отстраниться".

Вопрос без ответа

Крис Уоттс отбывает наказание в тюрьме строгого режима в Висконсине. Дом на Саратога-Трейл, где жила семья, продали. В 2020 году Netflix выпустил документальный фильм о трагедии.
Семья Шеннон до сих пор живет с вопросом, на который следствие не может дать ответ. Почему Крис сделал это с женой, двумя дочерьми и сыном, который еще не родился?
"Только Крис Уоттс знает, зачем он это сделал со своей семьей", — мрачно произнес прокурор Рурк.
 
 
 
