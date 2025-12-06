https://ria.ru/20251206/saratov-2060300918.html
В Саратове спасатели вытащили из Волги тела двух пропавших молодых людей
Спасатели вытащили из Волги в Саратове тела двух молодых людей, сообщили в региональное управление СК. РИА Новости, 06.12.2025
происшествия
саратов
россия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
