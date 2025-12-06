Рейтинг@Mail.ru
В Саратове спасатели вытащили из Волги тела двух пропавших молодых людей
13:40 06.12.2025 (обновлено: 14:50 06.12.2025)
В Саратове спасатели вытащили из Волги тела двух пропавших молодых людей
В Саратове спасатели вытащили из Волги тела двух пропавших молодых людей - РИА Новости, 06.12.2025
В Саратове спасатели вытащили из Волги тела двух пропавших молодых людей
Спасатели вытащили из Волги в Саратове тела двух молодых людей, сообщили в региональное управление СК. РИА Новости, 06.12.2025
В Саратове спасатели вытащили из Волги тела двух пропавших молодых людей

В Саратове из Волги вытащили тела двух пропавших молодых людей

Работа СК на месте происшествия, где спасатели вытащили из Волги в Саратове тела двух молодых людей
Работа СК на месте происшествия, где спасатели вытащили из Волги в Саратове тела двух молодых людей - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Следком 64/Telegram
Работа СК на месте происшествия, где спасатели вытащили из Волги в Саратове тела двух молодых людей
САРАТОВ, 6 дек — РИА Новости. Спасатели вытащили из Волги в Саратове тела двух молодых людей, сообщили в региональное управление СК.
"Шестого декабря на Новой набережной вблизи улицы Провиантской города Саратова в реке Волге сотрудниками областной службы спасения извлечены тела без вести пропавших 21-летнего молодого человека и 19-летней девушки", — сообщили в ведомстве.
Они пропали 29 ноября на улице Вольская. Объявления об их розыске расклеили по центру Саратова. К поискам присоединялись волонтеры отряда "Лиза Алерт Саратовская область".
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Для установления причины смерти назначили судебно-медицинские экспертизы.
В Перми нашли тело девушки, пропавшей неделю назад
3 декабря, 13:19
 
