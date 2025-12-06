https://ria.ru/20251206/sajutina-2060317205.html
Саютина заняла второе место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира
Саютина заняла второе место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира
Саютина заняла второе место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира
06.12.2025
2025-12-06T15:46:00+03:00
2025-12-06T15:46:00+03:00
2025-12-06T15:46:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
Саютина заняла второе место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россиянка Александра Саютина заняла второе место на дистанции 1500 метров в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене.
Саютина преодолела дистанцию за 1 минуту 56,404 секунды, отстав на 0,051 секунды от представительницы Польши Наталии Червонки (1.56,353). Третье место заняла еще одна полька - Зофия Браун (+0,26).
Третий этап Кубка мира завершится 7 декабря. Следующий пройдет с 12 по 14 декабря в норвежском Хамаре.