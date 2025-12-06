Рейтинг@Mail.ru
Саютина заняла второе место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира
15:46 06.12.2025
Саютина заняла второе место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира
Саютина заняла второе место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира
Россиянка Александра Саютина заняла второе место на дистанции 1500 метров в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025
Саютина заняла второе место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира

Конькобежка Саютина стала второй на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россиянка Александра Саютина заняла второе место на дистанции 1500 метров в дивизионе В на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене.
Саютина преодолела дистанцию за 1 минуту 56,404 секунды, отстав на 0,051 секунды от представительницы Польши Наталии Червонки (1.56,353). Третье место заняла еще одна полька - Зофия Браун (+0,26).
Третий этап Кубка мира завершится 7 декабря. Следующий пройдет с 12 по 14 декабря в норвежском Хамаре.
Конькобежка Семенова выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Калгари
23 ноября, 23:00
