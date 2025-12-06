Сафонов впервые в сезоне сыграет за "ПСЖ"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в стартовый состав "Пари Сен-Жермен" на матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ренна".
06 декабря 2025 • начало в 23:05
Завершен
28’ • Хвича Кварацхелия
39’ • Senny Mayulu
(Жуан Невеш)
67’ • Хвича Кварацхелия
(Senny Mayulu)
88’ • Ibrahim Mbaye
(Quentin Ndjantou)
90’ • Гонсалу Рамуш
Основной голкипер столичного клуба Люка Шевалье не вошел в заявку на матч. Ранее RMC Sport сообщал, что француз пропустил тренировку команды в среду из-за повреждения, полученного в гостевой игре 14-го тура Лиги 1 против "Монако" (0:1). Также в заявке не оказалось украинского защитника "ПСЖ" Ильи Забарного.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. Вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
