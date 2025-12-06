Рейтинг@Mail.ru
Сафонов впервые в сезоне сыграет за "ПСЖ"
Футбол
 
22:21 06.12.2025 (обновлено: 22:39 06.12.2025)
Сафонов впервые в сезоне сыграет за "ПСЖ"
Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в стартовый состав "Пари Сен-Жермен" на матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ренна". РИА Новости Спорт, 06.12.2025
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в стартовый состав "Пари Сен-Жермен" на матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ренна".
Встреча состоится в субботу в Париже и начнется в 23:05 мск. Сафонов не провел за клуб ни одной игры в текущем сезоне.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
06 декабря 2025 • начало в 23:05
Завершен
ПСЖ
5 : 0
Ренн
28‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Люка Эрнандес)
39‎’‎ • Senny Mayulu
(Жуан Невеш)
67‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Senny Mayulu)
88‎’‎ • Ibrahim Mbaye
(Quentin Ndjantou)
90‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Усман Дембеле)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Основной голкипер столичного клуба Люка Шевалье не вошел в заявку на матч. Ранее RMC Sport сообщал, что француз пропустил тренировку команды в среду из-за повреждения, полученного в гостевой игре 14-го тура Лиги 1 против "Монако" (0:1). Также в заявке не оказалось украинского защитника "ПСЖ" Ильи Забарного.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. Вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Луис Энрике резко ответил журналисту на вопрос о Сафонове
5 декабря, 16:08
 
Футбол
 
