Салат Оливье: 8 рецептов — классический, с курицей, мясом и ПП-варианты

"Оливье" — одно из самых популярных блюд новогоднего стола. Рецепт салата имеет множество вариаций: классический с колбасой и горошком, с отварным мясом или куриной грудкой, легкий и вкусный салат с йогуртовой заправкой и с муссом из авокадо. Классические и оригинальные ингредиенты, пошаговая инструкция и советы по приготовлению — в материале РИА Новости.

Классический рецепт оливье с колбасой и солеными огурцами

Традиционный оливье с колбасой и солеными огурцами стал неотъемлемым атрибутом праздничного стола, особенно на Новый год. Его любят не только в России. Французы добавляют в салат жареные грибы или креветки и подают на листьях салата или с легкой заправкой.

В Японии можно встретить версии блюда с необычными ингредиентами: тунец, маринованные морские водоросли и соевый соус. А в испанской кухне он соответствует местным вкусам — в блюдо добавляют оливки, чеснок и свежий красный перец.

Классическим составом блюда и пошаговым приготовлением с РИА Новости поделился повар Рамиль Мингазов.

Ингредиенты и пропорции

КБЖУ на 100 г:

Калории: ~140 ккал

Белки: 5 г

Жиры: 10 г

Углеводы: 7 г

Ингредиенты (на 800 г салата):

Картофель отварной очищенный — 200 г (2 шт.)

Морковь отварная очищенная — 100 г (1 крупная морковь)

Соленые огурцы — 100 г (2 шт. среднего размера)

Колбаса ("Докторская") — 150 г

Яйца куриные вареные вкрутую — 3 шт. (150 г)

Зеленый консервированный горошек — 1 банка (150 г)

Майонез — 100 мл

Свежая зелень петрушки или укроп — небольшой пучок (10 г)

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Время: 30 минут (+варка овощей и яиц).

Приготовление:

Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Дайте остыть. Нарежьте овощи и колбасу небольшими кубиками. Смешайте подготовленные ингредиенты в миске, добавьте зеленый горошек. Заправьте салат домашним или покупным майонезом, аккуратно перемешайте. Посыпьте мелко нарубленной зеленью перед подачей.

Мясные вариации: курица, говядина, язык ("Столичный")

Для приготовления "Оливье" с мясом в качестве основы можно использовать курицу, говядину или телячий язык. Рецепты с пошаговым приготовлением от повара Рамиля Мингазова.

Рецепт оливье с курицей

Вариант салата с куриной грудкой является менее калорийным по сравнению с классической рецептурой. Этот вид мяса придает блюду нежный вкус.

КБЖУ на 100 г:

Калории: ~135 ккал

Белки: 9 г

Жиры: 8 г

Углеводы: 7 г

Ингредиенты (на 800 г салата):

Куриная грудка отварная — 200 г (1 большая грудка)

Картофель отварной очищенный — 200 г (2 крупные картофелины)

Морковь отварная очищенная — 100 г (1 средняя морковка)

Огурцы свежие — 100 г (2 небольших огурчика)

Консервированный зеленый горошек — 150 г

Отварные куриные яйца — 3 шт. (150 г)

Майонез — 100 г

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Укроп свежий — немного для украшения

Время приготовления: около 30 минут (+ варка овощей и курицы).

Приготовление:

1. Отварите курицу, картошку и морковь отдельно друг от друга до полной готовности.

2. Порежьте мясо, овощи, огурцы и яйца небольшими кубиками.

3. Добавьте зеленый горошек.

4. Полейте небольшим количеством домашнего или готового майонеза.

5. Перемешайте и посыпьте сверху свежей зеленью.

Рецепт с говядиной и языком (салат "Столичный")

Вкусный, сытный и праздничный салат подойдет для любого события: новогоднее застолье или семейный ужин.

КБЖУ на 100 г:

Калории: ~160 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 11 г

Углеводы: 6 г

Ингредиенты (на 800 г салата):

Отварной говяжий язык — 200 г

Картофель отварной очищенный — 200 г (2 крупные картофелины)

Морковь отварная очищенная — 100 г (1 крупная морковь)

Свежие огурцы — 100 г (2 шт. среднего размера)

Консервированный зелёный горошек — 150 г (1 маленькая банка)

Яйца куриные отваренные вкрутую — 3 шт. (150 г)

Майонез домашний или готовый — 100 г

Перец чёрный молотый, соль — по вкусу

Свежая зелень (укроп, петрушка)

Время приготовления: около 30 мин. (+ подготовка мяса и варка овощей).

Приготовление:

1. Отварите язык заранее, очистите, порежьте кубиком.

2. Очистите и порежьте отварную картошку, морковь и свежие огурцы кубиками.

3. Очищенные яйца также нарежьте кубиком.

4. Соедините все продукты и перемешайте с майонезом.

5. Соль, перец — по вкусу, подавайте со свежей зеленью.

Легкие и ПП-рецепты оливье

Чтобы сделать традиционный оливье менее калорийным, можно заменить колбасу красной слабосоленой рыбой или креветками. А вместо маринованных огурцов использовать свежие или добавить авокадо. В качестве заправки следует выбрать легкий йогурт или соус с горчицей, лимонным соком и оливковым маслом.

Оливье со свежим огурцом и йогуртовым соусом

ПП-вариант салата с филе индейки и свежими огурцами для тех, кто следит за питанием, предложил повар Рамиль Мингазов.

КБЖУ на 100 г:

Калории: ~71 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 0,5 г

Углеводы: 6 г

Ингредиенты (на 800 г):

Картофель отварной очищенный — 200 г (2 средние картофелины)

Морковь отварная очищенная — 100 г (1 средняя)

Огурцы свежие — 150 г (2 средних огурца)

Филе индейки отварное — 200 г

Йогурт натуральный нежирный — 100 г

Горчица дижонская — 1 ч.л.

Петрушка свежая — немного для декора

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Время: около 40 мин (+варка картофеля, моркови и индейки).

Приготовление:

1. Предварительно отварите картофель, морковь и индейку.

2. Остудите и нарежьте овощи и мясо кубиками.

3. Соедините продукты в глубокой посуде.

4. Для заправки смешайте йогурт, горчицу.

5. Аккуратно полейте салат получившейся смесью, слегка посолите и приправьте перцем.

Оливье с индейкой и легкой заправкой с авокадо

Шеф-повар Андрей Лысогор предложил свой вариант приготовления с индейкой и легкой заправкой.

КБЖУ на 100 г:

Калории: ~40 ккал

Белки: 5 г

Жиры: 0,8 г

Углеводы: 3.г

Ингредиенты (на 4 порции)

Для основы:

Филе индейки — 300 г

Морковь — 1 шт.

Картофель — 1 шт. (можно заменить пастернаком или топинамбуром)

Яйца перепелиные — 8–10 шт.

Свежий огурец — 1 шт.

Зеленый горошек (не консервированный) — 120–150 г

Маринованный огурец — 1 шт.

Свежий укроп и зеленый лук

Мусс из авокадо и йогурта:

Мякоть половины авокадо

Греческий йогурт — 3 ст. л.

Лимонный сок — 1–2 ч. л.

Щепотка соли, черного перца

Маринад для огурцов (быстрый):

Яблочный уксус — 1 ст. л.

Мёд — ½ ч. л.

Вода — 1 ст. л.

Для подачи:

Микрозелень или небольшие веточки укропа

Немного оливкового масла

© iStock.com / Sergantstar Салат Оливье с красной рыбой © iStock.com / Sergantstar Салат Оливье с красной рыбой

Приготовление:

1. Филе индейки посолить и запечь в духовке при 180°C примерно 20 минут. После остывания нарезать на мелкие одинаковые кубики.

2. Морковь и картофель отварить в мундире, остудить и нарезать кубиком.

3. Горошек бланшировать одну минуту в кипятке и сразу охладить — он станет ярким и хрустящим.

4. Перепелиные яйца сварить, очистить и разрезать пополам или оставить целыми.

5. Маринованный огурец нарезать тонкими четверть-кружочками.

6. Смешать уксус, мед и воду, залить огурцы на 10 минут, затем откинуть на сито.

7. Для приготовления мусса (крема): взбить авокадо, йогурт, лимонный сок, соль и перец до гладкости в блендере. Получится нежная заправка, напоминающая легкий майонез, но гораздо полезнее.

8. Соединить индейку, картофель, морковь, свежий огурец, маринованный огурец и горошек. Добавить немного зелени.

9. Заправку не вмешивать полностью, а выложить часть в центр салата или вокруг — так подача будет более ресторанной.

10. Для подачи использовать кулинарное кольцо и аккуратно уложить салат слоями или перемешанным. Сверху — ложка мусса из авокадо, половинка перепелиного яйца, капля оливкового масла и микрозелень. Можно слегка посыпать свежемолотым перцем.

Легкий салат с куриной грудкой: полезная альтернатива классике

Нутрициолог-диетолог Инесса Чехлова рассказала РИА Новости вариант салата для тех, кто хочет более диетическую версию привычного блюда. Нежная куриная грудка и легкая заправка без майонеза делают его сбалансированным и питательным.

КБЖУ на 100 г:

Калории: ~72 ккал

Белки: 7 г

Жиры: 2 г

Углеводы: 5 г

Ингредиенты:

Основные продукты:

Куриная грудка — 200 г

Морковь — 1 шт. (80 г)

Картофель — 2 шт. (160 г)

Яйца — 4 шт. (200 г)

Огурец соленый — 1–2 шт. (120–150 г)

Лук репчатый — 1/2 шт. (40 г)

Зеленый горошек — 4 ст. л (80 г)

Зелень (укроп, петрушка) — 10–15 г (1–2 ст. л измельченной)

Соль — по вкусу

Для заправки:

Сметана 10-15% или йогурт — 80-100 г

Горчица — 5 г (1/2 ч. л)

Лимонный сок — 5 г (1 ч. л)

Можно добавить немного куркумы и корицы (щепотка).

Время приготовления: 35–40 минут

Приготовление:

Подготовьте основные ингредиенты

Отварите куриную грудку до готовности (20–25 минут). Остудите.

Отварите яйца вкрутую (10 минут).

Морковь и картофель отварите в кожуре, затем остудите и очистите.

Нарежьте продукты

Куриную грудку, морковь, яйца, картофель и соленый огурец нарежьте мелкими кубиками.

Мелко измельчите репчатый лук и зелень.

Смешайте основу салата. В глубокой миске соедините нарезанные ингредиенты и добавьте зеленый горошек. Приготовьте заправку. Смешайте йогурт, горчицу и лимонный сок до однородности. Заправьте салат. Добавьте соус в миску, аккуратно перемешайте, посолите по вкусу. Перед подачей дайте салату настояться 10–15 минут — вкус станет более насыщенным.

Нежный вариант оливье с креветками

Сочное мясо креветок и авокадо придают салату необычный вкус и делают его особенно нежным.

КБЖУ на 100 г:

Калории: 90 ккал

Белки: 6 г

Жиры: 4 г

Углеводы: 6 г

Ингредиенты:

Картофель отварной — 2 шт.

Очищенные креветки — 150 г

Свежий огурец — 1 шт.

Маринованный огурец — 1 шт.

Куриные яйца — 4 шт.

Авокадо — 1 шт.

Морковь отварная — 4 шт.

Васаби — 5 г

Консервированный горошек — 1 банка

Красная икра — 2 ст. л.

Майонез, соль, перец, зелень — по вкусу

Приготовление:

1. Яйца и овощи отварить и очистить от скорлупы, а морковь и картофель — от кожуры. Порезать мелкими кубиками.

2. Авокадо очистить от кожуры и нарезать кубиками.

3. Креветки отварить и остудить.

4. Огурцы нарезать ровными кубиками.

5. Все ингредиенты смешать в миске, добавить горошек и заправить майонезом.

6. Салат посолить, поперчить, посыпать зеленью и добавить васаби. Все перемешать, сверху выложить икру и подавать к столу.

Исторический и оригинальный рецепт Люсьена Оливье

Салат "Оливье", ставший символом русской праздничной кухни, был создан французским шеф-поваром Люсьеном Оливье в середине XIX века в Москве. Однако оригинальный рецепт утрачен, поскольку сам повар держал его в секрете. Тем не менее, сохранились некоторые исторические свидетельства и реконструкции, позволяющие воссоздать примерный состав блюда.

Оригинальные ингредиенты:

рябчики (или куропатки)

свежие огурцы

каперсы

раковые шейки

картофель отварной

яйца отварные вкрутую

салат-латук

майонез домашнего приготовления (соус Провансаль)

Особенности оригинального рецепта:

1. Основа: филе рябчиков или куропаток, нарезанные мелкими кусочками.

2. Огурцы: использовались исключительно свежие, а не соленые или маринованные.

3. Картофель: отваривался отдельно и нарезался кубиками.

4. Майонез: был собственноручно приготовлен шеф-поваром и представлял собой соус типа Провансаль, сделанный из желтков яиц, горчицы, масла и уксуса.

5. Дополнения: иногда использовались каперсы, раковые шейки и свежий латук для украшения и придания аромата.

Рамиль Мингазов отмечает, что замены в классическом рецепте произошли в условиях дефицита некоторых ингредиентов и желания упростить процесс приготовления.

"Таким образом, хотя точный рецепт Люсьена Оливье остается тайной, сохранившиеся описания позволяют представить, каким было блюдо, которое положило начало традиционному русскому новогоднему угощению", — говорит эксперт.

Секреты идеального салата и ответы на частые вопросы

Секретами приготовления салата "Оливье" поделился повар Рамиль Мингазов.

Используйте домашние яйца: они имеют насыщенный вкус и красивую желтую окраску.

Варите картофель и морковь целиком в кожуре, это сохранит витамины и аромат.

Подбирайте хороший майонез или готовьте его самостоятельно.

Перед добавлением всех компонентов дайте яйцам и овощам полностью остыть.

Чтобы придать сочность салату, заменяйте иногда соленые огурцы свежими.

Готовьте блюдо непосредственно перед подачей на стол, иначе оно быстро потеряет привлекательную структуру.

Часто задаваемые вопросы

Сколько нужно варить картошку?

Время приготовления картофеля занимает 20–25 минут после закипания (для картофелин среднего размера).

Как нарезать ингредиенты для "Оливье"?

Продукты следует аккуратно резать одинаковыми кубиками, ориентируясь на диаметр зеленого горошка.

Нужно ли промывать консервированный зеленый горошек?

Нет, горошек не требует дополнительной промывки, он консервирован, нужно просто слить воду.

Чем заправить салат для идеального вкуса?

Классический вариант заправки — майонез. Но можно выбрать заправку на основе йогурта, сметаны или хумуса. Выбор зависит от личных предпочтений и целей: разнообразить вкус, сделать блюдо менее калорийным или использовать продукт растительного происхождения.

Калорийность оливье: сравнительная таблица

