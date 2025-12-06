Рейтинг@Mail.ru
Рецепты салата Оливье: классический с колбасой и +7 вариантов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/recepty-salata-olive-2060282348.html
Салат Оливье: 8 рецептов — классический, с курицей, мясом и ПП-варианты
Рецепты салата Оливье: классический с колбасой и +7 вариантов
Салат Оливье: 8 рецептов — классический, с курицей, мясом и ПП-варианты
"Оливье" — одно из самых популярных блюд новогоднего стола. Рецепт салата имеет множество вариаций: классический с колбасой и горошком, с отварным мясом или... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T11:58:00+03:00
2025-12-06T11:58:00+03:00
новый год
рецепты
рецепты оливье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968038968_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8a496132ce16fb31fd01887490b48fc1.jpg
https://ria.ru/20250205/olive-1997079981.html
https://ria.ru/20250401/olive-1997098853.html
https://ria.ru/20250316/olive-1997091461.html
https://ria.ru/20250331/olive-1997098257.html
https://ria.ru/20241225/retsepty-1991194722.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Рамиль Мингазов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059850815_0:218:2048:2266_100x100_80_0_0_31dd82208dba4a619954ed1af388ff7e.jpg
Рамиль Мингазов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059850815_0:218:2048:2266_100x100_80_0_0_31dd82208dba4a619954ed1af388ff7e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968038968_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_321e7fe020e61d203a550a0ab1990dc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новый год, рецепты, рецепты оливье
Новый год, Рецепты, Рецепты оливье

Салат Оливье: 8 рецептов — классический, с курицей, мясом и ПП-варианты

© iStock.com / DronGСалат "Оливье"
Салат Оливье - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© iStock.com / DronG
Салат "Оливье" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Рамиль Мингазов
Приглашенный эксперт
Рамиль Мингазов
Повар
Все материалы
Инесса Чехлова
Приглашенный эксперт
Инесса Чехлова
Клинический нутрициолог
Все материалы
Оглавление
"Оливье" — одно из самых популярных блюд новогоднего стола. Рецепт салата имеет множество вариаций: классический с колбасой и горошком, с отварным мясом или куриной грудкой, легкий и вкусный салат с йогуртовой заправкой и с муссом из авокадо. Классические и оригинальные ингредиенты, пошаговая инструкция и советы по приготовлению — в материале РИА Новости.
© iStock.com / Alex PotemkinДевушка готовит салат "Оливье"
Девушка готовит салат Оливье - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© iStock.com / Alex Potemkin
Девушка готовит салат "Оливье"

Классический рецепт оливье с колбасой и солеными огурцами

Традиционный оливье с колбасой и солеными огурцами стал неотъемлемым атрибутом праздничного стола, особенно на Новый год. Его любят не только в России. Французы добавляют в салат жареные грибы или креветки и подают на листьях салата или с легкой заправкой.
В Японии можно встретить версии блюда с необычными ингредиентами: тунец, маринованные морские водоросли и соевый соус. А в испанской кухне он соответствует местным вкусам — в блюдо добавляют оливки, чеснок и свежий красный перец.
Классическим составом блюда и пошаговым приготовлением с РИА Новости поделился повар Рамиль Мингазов.
Ингредиенты и пропорции
КБЖУ на 100 г:
Калории: ~140 ккал
Белки: 5 г
Жиры: 10 г
Углеводы: 7 г
Ингредиенты (на 800 г салата):
  • Картофель отварной очищенный — 200 г (2 шт.)
  • Морковь отварная очищенная — 100 г (1 крупная морковь)
  • Соленые огурцы — 100 г (2 шт. среднего размера)
  • Колбаса ("Докторская") — 150 г
  • Яйца куриные вареные вкрутую — 3 шт. (150 г)
  • Зеленый консервированный горошек — 1 банка (150 г)
  • Майонез — 100 мл
  • Свежая зелень петрушки или укроп — небольшой пучок (10 г)
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу
Тарелка с салатом Оливье - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Классический салат «Оливье»
5 февраля, 12:07
Пошаговое приготовление
Время: 30 минут (+варка овощей и яиц).
Приготовление:
  1. Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Дайте остыть.
  2. Нарежьте овощи и колбасу небольшими кубиками.
  3. Смешайте подготовленные ингредиенты в миске, добавьте зеленый горошек.
  4. Заправьте салат домашним или покупным майонезом, аккуратно перемешайте.
  5. Посыпьте мелко нарубленной зеленью перед подачей.

Мясные вариации: курица, говядина, язык ("Столичный")

Для приготовления "Оливье" с мясом в качестве основы можно использовать курицу, говядину или телячий язык. Рецепты с пошаговым приготовлением от повара Рамиля Мингазова.

Рецепт оливье с курицей

Вариант салата с куриной грудкой является менее калорийным по сравнению с классической рецептурой. Этот вид мяса придает блюду нежный вкус.
КБЖУ на 100 г:
Калории: ~135 ккал
Белки: 9 г
Жиры: 8 г
Углеводы: 7 г
Ингредиенты (на 800 г салата):
  • Куриная грудка отварная — 200 г (1 большая грудка)
  • Картофель отварной очищенный — 200 г (2 крупные картофелины)
  • Морковь отварная очищенная — 100 г (1 средняя морковка)
  • Огурцы свежие — 100 г (2 небольших огурчика)
  • Консервированный зеленый горошек — 150 г
  • Отварные куриные яйца — 3 шт. (150 г)
  • Майонез — 100 г
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу
  • Укроп свежий — немного для украшения
Время приготовления: около 30 минут (+ варка овощей и курицы).
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИнгредиенты для приготовления салата "Оливье"
Ингредиенты для приготовления салата Оливье - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Ингредиенты для приготовления салата "Оливье"
Приготовление:
1. Отварите курицу, картошку и морковь отдельно друг от друга до полной готовности.
2. Порежьте мясо, овощи, огурцы и яйца небольшими кубиками.
3. Добавьте зеленый горошек.
4. Полейте небольшим количеством домашнего или готового майонеза.
5. Перемешайте и посыпьте сверху свежей зеленью.

Рецепт с говядиной и языком (салат "Столичный")

Вкусный, сытный и праздничный салат подойдет для любого события: новогоднее застолье или семейный ужин.
КБЖУ на 100 г:
Калории: ~160 ккал
Белки: 8 г
Жиры: 11 г
Углеводы: 6 г
Ингредиенты (на 800 г салата):
  • Отварной говяжий язык — 200 г
  • Картофель отварной очищенный — 200 г (2 крупные картофелины)
  • Морковь отварная очищенная — 100 г (1 крупная морковь)
  • Свежие огурцы — 100 г (2 шт. среднего размера)
  • Консервированный зелёный горошек — 150 г (1 маленькая банка)
  • Яйца куриные отваренные вкрутую — 3 шт. (150 г)
  • Майонез домашний или готовый — 100 г
  • Перец чёрный молотый, соль — по вкусу
  • Свежая зелень (укроп, петрушка)
Время приготовления: около 30 мин. (+ подготовка мяса и варка овощей).
Приготовление:
1. Отварите язык заранее, очистите, порежьте кубиком.
2. Очистите и порежьте отварную картошку, морковь и свежие огурцы кубиками.
3. Очищенные яйца также нарежьте кубиком.
4. Соедините все продукты и перемешайте с майонезом.
5. Соль, перец — по вкусу, подавайте со свежей зеленью.
Ингредиенты для приготовления салата Оливье - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Классический оливье с говядиной: праздничный рецепт для теплых встреч
1 апреля, 15:16

Легкие и ПП-рецепты оливье

Чтобы сделать традиционный оливье менее калорийным, можно заменить колбасу красной слабосоленой рыбой или креветками. А вместо маринованных огурцов использовать свежие или добавить авокадо. В качестве заправки следует выбрать легкий йогурт или соус с горчицей, лимонным соком и оливковым маслом.

Оливье со свежим огурцом и йогуртовым соусом

ПП-вариант салата с филе индейки и свежими огурцами для тех, кто следит за питанием, предложил повар Рамиль Мингазов.
КБЖУ на 100 г:
Калории: ~71 ккал
Белки: 8 г
Жиры: 0,5 г
Углеводы: 6 г
Ингредиенты (на 800 г):
  • Картофель отварной очищенный — 200 г (2 средние картофелины)
  • Морковь отварная очищенная — 100 г (1 средняя)
  • Огурцы свежие — 150 г (2 средних огурца)
  • Филе индейки отварное — 200 г
  • Йогурт натуральный нежирный — 100 г
  • Горчица дижонская — 1 ч.л.
  • Петрушка свежая — немного для декора
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу
Время: около 40 мин (+варка картофеля, моркови и индейки).
© Depositphotos.com / vkuslandiaТрадиционные блюда новогоднего стола
Традиционные блюда новогоднего стола - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Depositphotos.com / vkuslandia
Традиционные блюда новогоднего стола
Приготовление:
1. Предварительно отварите картофель, морковь и индейку.
2. Остудите и нарежьте овощи и мясо кубиками.
3. Соедините продукты в глубокой посуде.
4. Для заправки смешайте йогурт, горчицу.
5. Аккуратно полейте салат получившейся смесью, слегка посолите и приправьте перцем.

Оливье с индейкой и легкой заправкой с авокадо

Шеф-повар Андрей Лысогор предложил свой вариант приготовления с индейкой и легкой заправкой.
КБЖУ на 100 г:
Калории: ~40 ккал
Белки: 5 г
Жиры: 0,8 г
Углеводы: 3.г
Ингредиенты (на 4 порции)
Для основы:
  • Филе индейки — 300 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Картофель — 1 шт. (можно заменить пастернаком или топинамбуром)
  • Яйца перепелиные — 8–10 шт.
  • Свежий огурец — 1 шт.
  • Зеленый горошек (не консервированный) — 120–150 г
  • Маринованный огурец — 1 шт.
  • Свежий укроп и зеленый лук
Мусс из авокадо и йогурта:
  • Мякоть половины авокадо
  • Греческий йогурт — 3 ст. л.
  • Лимонный сок — 1–2 ч. л.
  • Щепотка соли, черного перца
  • Маринад для огурцов (быстрый):
  • Яблочный уксус — 1 ст. л.
  • Мёд — ½ ч. л.
  • Вода — 1 ст. л.
Для подачи:
  • Микрозелень или небольшие веточки укропа
  • Немного оливкового масла
© iStock.com / SergantstarСалат Оливье с красной рыбой
Салат Оливье с красной рыбой - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© iStock.com / Sergantstar
Салат Оливье с красной рыбой
Приготовление:
1. Филе индейки посолить и запечь в духовке при 180°C примерно 20 минут. После остывания нарезать на мелкие одинаковые кубики.
2. Морковь и картофель отварить в мундире, остудить и нарезать кубиком.
3. Горошек бланшировать одну минуту в кипятке и сразу охладить — он станет ярким и хрустящим.
4. Перепелиные яйца сварить, очистить и разрезать пополам или оставить целыми.
5. Маринованный огурец нарезать тонкими четверть-кружочками.
6. Смешать уксус, мед и воду, залить огурцы на 10 минут, затем откинуть на сито.
7. Для приготовления мусса (крема): взбить авокадо, йогурт, лимонный сок, соль и перец до гладкости в блендере. Получится нежная заправка, напоминающая легкий майонез, но гораздо полезнее.
8. Соединить индейку, картофель, морковь, свежий огурец, маринованный огурец и горошек. Добавить немного зелени.
9. Заправку не вмешивать полностью, а выложить часть в центр салата или вокруг — так подача будет более ресторанной.
10. Для подачи использовать кулинарное кольцо и аккуратно уложить салат слоями или перемешанным. Сверху — ложка мусса из авокадо, половинка перепелиного яйца, капля оливкового масла и микрозелень. Можно слегка посыпать свежемолотым перцем.
Тарелка с салатом оливье - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Советский рецепт приготовления оливье
16 марта, 20:23

Легкий салат с куриной грудкой: полезная альтернатива классике

Нутрициолог-диетолог Инесса Чехлова рассказала РИА Новости вариант салата для тех, кто хочет более диетическую версию привычного блюда. Нежная куриная грудка и легкая заправка без майонеза делают его сбалансированным и питательным.
КБЖУ на 100 г:
Калории: ~72 ккал
Белки: 7 г
Жиры: 2 г
Углеводы: 5 г
Ингредиенты:
Основные продукты:
  • Куриная грудка — 200 г
  • Морковь — 1 шт. (80 г)
  • Картофель — 2 шт. (160 г)
  • Яйца — 4 шт. (200 г)
  • Огурец соленый — 1–2 шт. (120–150 г)
  • Лук репчатый — 1/2 шт. (40 г)
  • Зеленый горошек — 4 ст. л (80 г)
  • Зелень (укроп, петрушка) — 10–15 г (1–2 ст. л измельченной)
  • Соль — по вкусу
Для заправки:
  • Сметана 10-15% или йогурт — 80-100 г
  • Горчица — 5 г (1/2 ч. л)
  • Лимонный сок — 5 г (1 ч. л)
Можно добавить немного куркумы и корицы (щепотка).
Время приготовления: 35–40 минут
Салат Оливье на фоне новогодней елки - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Рецепт классического оливье с курицей
31 марта, 17:05
Приготовление:
  1. Подготовьте основные ингредиенты
  • Отварите куриную грудку до готовности (20–25 минут). Остудите.
  • Отварите яйца вкрутую (10 минут).
  • Морковь и картофель отварите в кожуре, затем остудите и очистите.
  1. Нарежьте продукты
  • Куриную грудку, морковь, яйца, картофель и соленый огурец нарежьте мелкими кубиками.
  • Мелко измельчите репчатый лук и зелень.
  1. Смешайте основу салата. В глубокой миске соедините нарезанные ингредиенты и добавьте зеленый горошек.
  2. Приготовьте заправку. Смешайте йогурт, горчицу и лимонный сок до однородности.
  3. Заправьте салат. Добавьте соус в миску, аккуратно перемешайте, посолите по вкусу.
  4. Перед подачей дайте салату настояться 10–15 минут — вкус станет более насыщенным.

Нежный вариант оливье с креветками

Сочное мясо креветок и авокадо придают салату необычный вкус и делают его особенно нежным.
КБЖУ на 100 г:
Калории: 90 ккал
Белки: 6 г
Жиры: 4 г
Углеводы: 6 г
Ингредиенты:
  • Картофель отварной — 2 шт.
  • Очищенные креветки — 150 г
  • Свежий огурец — 1 шт.
  • Маринованный огурец — 1 шт.
  • Куриные яйца — 4 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Морковь отварная — 4 шт.
  • Васаби — 5 г
  • Консервированный горошек — 1 банка
  • Красная икра — 2 ст. л.
  • Майонез, соль, перец, зелень — по вкусу
© РИА Новости / Алексей Куденко Приготовление салата "Оливье"
 Приготовление салата Оливье - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Приготовление салата "Оливье". Архивное фото
Приготовление:
1. Яйца и овощи отварить и очистить от скорлупы, а морковь и картофель — от кожуры. Порезать мелкими кубиками.
2. Авокадо очистить от кожуры и нарезать кубиками.
3. Креветки отварить и остудить.
4. Огурцы нарезать ровными кубиками.
5. Все ингредиенты смешать в миске, добавить горошек и заправить майонезом.
6. Салат посолить, поперчить, посыпать зеленью и добавить васаби. Все перемешать, сверху выложить икру и подавать к столу.

Исторический и оригинальный рецепт Люсьена Оливье

Салат "Оливье", ставший символом русской праздничной кухни, был создан французским шеф-поваром Люсьеном Оливье в середине XIX века в Москве. Однако оригинальный рецепт утрачен, поскольку сам повар держал его в секрете. Тем не менее, сохранились некоторые исторические свидетельства и реконструкции, позволяющие воссоздать примерный состав блюда.
Оригинальные ингредиенты:
  • рябчики (или куропатки)
  • свежие огурцы
  • каперсы
  • раковые шейки
  • картофель отварной
  • яйца отварные вкрутую
  • салат-латук
  • майонез домашнего приготовления (соус Провансаль)
Особенности оригинального рецепта:
1. Основа: филе рябчиков или куропаток, нарезанные мелкими кусочками.
2. Огурцы: использовались исключительно свежие, а не соленые или маринованные.
3. Картофель: отваривался отдельно и нарезался кубиками.
4. Майонез: был собственноручно приготовлен шеф-поваром и представлял собой соус типа Провансаль, сделанный из желтков яиц, горчицы, масла и уксуса.
5. Дополнения: иногда использовались каперсы, раковые шейки и свежий латук для украшения и придания аромата.
Рамиль Мингазов отмечает, что замены в классическом рецепте произошли в условиях дефицита некоторых ингредиентов и желания упростить процесс приготовления.
"Таким образом, хотя точный рецепт Люсьена Оливье остается тайной, сохранившиеся описания позволяют представить, каким было блюдо, которое положило начало традиционному русскому новогоднему угощению", — говорит эксперт.

Секреты идеального салата и ответы на частые вопросы

Секретами приготовления салата "Оливье" поделился повар Рамиль Мингазов.
  • Используйте домашние яйца: они имеют насыщенный вкус и красивую желтую окраску.
  • Варите картофель и морковь целиком в кожуре, это сохранит витамины и аромат.
  • Подбирайте хороший майонез или готовьте его самостоятельно.
  • Перед добавлением всех компонентов дайте яйцам и овощам полностью остыть.
  • Чтобы придать сочность салату, заменяйте иногда соленые огурцы свежими.
  • Готовьте блюдо непосредственно перед подачей на стол, иначе оно быстро потеряет привлекательную структуру.
Оливье - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Шеф-повар поделился авторскими рецептами оливье и сельди под шубой
25 декабря 2024, 11:57

Часто задаваемые вопросы

  • Сколько нужно варить картошку?
Время приготовления картофеля занимает 20–25 минут после закипания (для картофелин среднего размера).
  • Как нарезать ингредиенты для "Оливье"?
Продукты следует аккуратно резать одинаковыми кубиками, ориентируясь на диаметр зеленого горошка.
  • Нужно ли промывать консервированный зеленый горошек?
Нет, горошек не требует дополнительной промывки, он консервирован, нужно просто слить воду.
  • Чем заправить салат для идеального вкуса?
Классический вариант заправки — майонез. Но можно выбрать заправку на основе йогурта, сметаны или хумуса. Выбор зависит от личных предпочтений и целей: разнообразить вкус, сделать блюдо менее калорийным или использовать продукт растительного происхождения.

Калорийность оливье: сравнительная таблица

Сколько калорий в разных вариациях салата отражено в таблице калорийности оливье.

Вариант “Оливье”

Калорийность на 100 г (ккал)

Белки (г)

Жиры (г)

Углеводы (г)

с колбасой

140

5

10

7

с курицей

135

9

8

7

Столичный (говядина+язык)

160

8

11

6

диетический (со свежими овощами)

70

7

1

5

 
Новый годРецептыРецепты оливье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала