Гендиректор "Динамо" заявил, что офсайдные линии были в пользу "Спартака" - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
Футбол
 
19:24 06.12.2025
Гендиректор "Динамо" заявил, что офсайдные линии были в пользу "Спартака"
Гендиректор "Динамо" заявил, что офсайдные линии были в пользу "Спартака"
Московское "Динамо" было ближе к победе в матче 18-го тура чемпионата России по футболу, чем "Спартак", заявил генеральный директор "бело-голубых" Павел... РИА Новости Спорт, 06.12.2025
футбол
спорт
павел пивоваров
николас маричаль
динамо москва
спартак москва
1920
1920
true
спорт, павел пивоваров, николас маричаль, динамо москва, спартак москва
Футбол, Спорт, Павел Пивоваров, Николас Маричаль, Динамо Москва, Спартак Москва
Гендиректор "Динамо" заявил, что офсайдные линии были в пользу "Спартака"

Пивоваров: "Динамо" было ближе к победе, но офсайдные линии сыграли за "Спартак"

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Московское "Динамо" было ближе к победе в матче 18-го тура чемпионата России по футболу, чем "Спартак", заявил генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров.
"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в московском дерби в субботу со счетом 1:1. По ходу встречи арбитр Инал Танашев отменил голы футболистов "Динамо" Константина Тюкавина и Николаса Маричаля из-за офсайдов.
"Игра была тяжелой для обеих команд. Результат все знаем. Наверное, "Динамо" было ближе к победе, но офсайдные линии были в пользу команды "Спартак". Видеоповтора при первом голе нормального не было, во втором судья разобрался", - сказал Пивоваров журналистам.
Новый скандал вокруг "Спартака". Судья украл два гола у "Динамо"?
Футбол Спорт Павел Пивоваров Николас Маричаль Динамо Москва Спартак Москва
 
