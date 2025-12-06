Гендиректор "Динамо" заявил, что офсайдные линии были в пользу "Спартака"

https://ria.ru/20251206/pivovarov-2060338544.html
Московское "Динамо" было ближе к победе в матче 18-го тура чемпионата России по футболу, чем "Спартак", заявил генеральный директор "бело-голубых" Павел...
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Московское "Динамо" было ближе к победе в матче 18-го тура чемпионата России по футболу, чем "Спартак", заявил генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров.
"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в московском дерби в субботу со счетом 1:1. По ходу встречи арбитр Инал Танашев отменил голы футболистов "Динамо" Константина Тюкавина и Николаса Маричаля из-за офсайдов.
"Игра была тяжелой для обеих команд. Результат все знаем. Наверное, "Динамо" было ближе к победе, но офсайдные линии были в пользу команды "Спартак". Видеоповтора при первом голе нормального не было, во втором судья разобрался", - сказал Пивоваров журналистам.