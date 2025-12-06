Рейтинг@Mail.ru
СМИ не увидели признаков крупного прорыва после встречи США и Украины
04:48 06.12.2025 (обновлено: 05:29 06.12.2025)
СМИ не увидели признаков крупного прорыва после встречи США и Украины
СМИ не увидели признаков крупного прорыва после встречи США и Украины
Встреча США и Украины подала мало признаков крупного прорыва, который мог бы придать новый импульс переговорам, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 06.12.2025
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, государственный департамент сша, мирный план сша по украине, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Государственный департамент США, Мирный план США по Украине, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
СМИ не увидели признаков крупного прорыва после встречи США и Украины

Bloomberg: встреча США и Украины дала мало признаков крупного прорыва

Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Встреча США и Украины подала мало признаков крупного прорыва, который мог бы придать новый импульс переговорам, передает агентство Блумберг.
Госдеп США ранее сообщил, что Вашингтон договорился с украинской делегацией о "рамках" мер безопасности. Кроме того, США на встрече с делегацией Украины обсудили результаты переговоров Вашингтона с Россией по урегулированию украинского конфликта. Госдеп отмечал, что в течение двух дней спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер встречались с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и начальником генштаба ВСУ Андреем Гнатовым для "конструктивных переговоров о продвижении надежного пути к прочному и справедливому миру на Украине".
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
США хорошо понимают позицию России по украинскому вопросу, заявил Рубио
30 ноября, 23:02
"Несмотря на позитивные формулировки, было мало признаков крупного прорыва, который мог бы придать новый импульс переговорам", - говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
США добиваются от Киева публично принять за основу их план, пишет Bloomberg
23 ноября, 20:04
 
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Государственный департамент США, Мирный план США по Украине, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
 
 
