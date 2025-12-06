Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар возмездия по энергообъектам, связанным с ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 06.12.2025 (обновлено: 15:31 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/pereboi-2060285599.html
ВС России нанесли удар возмездия по энергообъектам, связанным с ВПК Украины
ВС России нанесли удар возмездия по энергообъектам, связанным с ВПК Украины - РИА Новости, 06.12.2025
ВС России нанесли удар возмездия по энергообъектам, связанным с ВПК Украины
Российская армия нанесла удар возмездия по объектам украинской энергетики, связанным с работой ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T12:07:00+03:00
2025-12-06T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
ровно
дмитрий песков
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Ровно, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

ВС России нанесли удар возмездия по энергообъектам, связанным с ВПК Украины

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российская армия нанесла удар возмездия по объектам украинской энергетики, связанным с работой ВПК, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженными силами нанесен массированный удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ", — говорится в сводке.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
Войска выполнили задачу и поразили все назначенные цели, уточнили в ведомстве.
Вооруженные силы использовали для атаки высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, включая ракеты "Кинжал" и дроны.

Последствия удара

По данным Минэнерго Украины, часть жителей Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей осталась без света. Как пишет "Страна.ua", проблемы есть и в городе Ровно.
В субботу во всех украинских регионах будут действовать почасовые графики отключений. Местные власти подтвердили повреждение объектов энергетики в Киевской и Одесской областях. В Днепропетровской пострадала Криворожская ТЭС.
Ночью на Украине объявляли воздушную тревогу, взрывы звучали по всей стране. Сообщалось о прилетах в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. В Фастове Киевской области под удар попала железнодорожная инфраструктура.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьРовноДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
