ВС России нанесли удар возмездия по энергообъектам, связанным с ВПК Украины

https://ria.ru/20251206/pereboi-2060285599.html
Российская армия нанесла удар возмездия по объектам украинской энергетики, связанным с работой ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T12:07:00+03:00
2025-12-06T12:07:00+03:00
2025-12-06T15:31:00+03:00
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Российская армия нанесла удар возмездия по объектам украинской энергетики, связанным с работой ВПК, сообщило Минобороны
.
«
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженными силами нанесен массированный удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ", — говорится в сводке.
Войска выполнили задачу и поразили все назначенные цели, уточнили в ведомстве.
Вооруженные силы использовали для атаки высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, включая ракеты "Кинжал" и дроны.
По данным Минэнерго Украины, часть жителей Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей осталась без света. Как пишет "Страна.ua", проблемы есть и в городе Ровно.
В субботу во всех украинских регионах будут действовать почасовые графики отключений. Местные власти подтвердили повреждение объектов энергетики в Киевской и Одесской областях. В Днепропетровской пострадала Криворожская ТЭС.
Ночью на Украине объявляли воздушную тревогу, взрывы звучали по всей стране. Сообщалось о прилетах в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. В Фастове Киевской области
под удар попала железнодорожная инфраструктура.